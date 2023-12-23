熱狗甩抄襲風波砸4500萬開唱 被誇超文青反酸：我只會抄朱德庸
「MC HotDog」熱狗睽違10年再度站上台北小巨蛋舞台，今起（23）日一連2天共砸4500萬元舉辦《髒藝術家》演唱會。今年對他來說有些風風雨雨，尤其是和知名漫畫朱德庸鬧出的抄襲糾紛，但一切都已翻篇了。他今晚以經典歌曲《安可》開場，接著一連多首歌曲後，首位嘉賓馬念先登場，一上台就誇熱狗「超文青」，未料熱狗竟脫口「我只會抄朱德庸」，自嘲又超酸的反應嗨翻現場。
記者蔡依庭／台北報導
熱狗開場唱完後和歌迷聊天，感性說道：「很多往事都歷歷在目，尤其我記得上次辦個人的小巨蛋演唱會已經是10年前，我記得那時候我非常緊張，每一段要講什麼都特別寫好，可是這次我感覺非常輕鬆，沒有特別準備講稿，我就想把自己交給舞台交給你們，我們一起享受今天晚上。今年對我來講是風雨飄渺的一年，容許我老狗賣瓜，我覺得我這張專輯真的非常屌，掏空我的身心靈了，我想我短時間不會再出新專輯了。」
接著，首位嘉賓馬念先穿著小裙襬銀色馬甲，在台上又唱又跳，馬念先說：「其實我有心裡話要跟大家講，其實姚中仁（熱狗本名）根本就不是rapper！」熱狗傻眼回： 「你在供啥小？」馬念先解釋：「你在我心中超文青。」熱狗自嘲：「我只會抄朱德庸，我不是『超文青』。」馬念先安慰他，只有他在隔離期間會看到朱德庸的作品，別人不一定會讀到，熱狗笑說：「謝謝馬尿，我好不容易脫離這個陰影、脫離這個漩渦，他又把我拖進去。」
熱狗推出新專輯《髒藝術家》，其中的歌曲《樓下的房客》在先前與漫畫家朱德庸鬧出抄襲糾紛，熱狗坦承錯誤事後向對方道歉，卻仍得不到授權，後來展現他的超好文筆寫下2171字交代事情的來龍去脈，原本事情已經都告一段落，未料還是讓熱狗逮到機會在自己的舞台發揮一波。
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