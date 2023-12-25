2023娛樂圈10大事！黃子佼、炎亞綸涉性騷擾挨告　李玟逝世最催淚

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39歲女星小甜甜（張可昀）渴望結婚生子，2021年閃婚後順利產下一女，沒想到坐月子後，雙方互看不順眼，她指控嫩夫不賺錢、不做家事，還動手對她家暴，宋逸民教會也被指控阻止報案，衰被捲入其中，前夫反控她虐狗、愛說謊，雙方各說各話，最後在3月簽字離婚。年底小甜甜宣告有了新歡，期待第二春能修成正果。
BLACKPINK來台掀旋風 吸金逾4.3億元
韓國大勢女團BLACKPINK年初來台開演唱會，在高雄連唱2場，共吸引8萬多人進場觀賞，票房收入逾4.3億元台幣，掀起韓流旋風，不僅門票開賣就秒殺，最貴8800元門票黃牛票喊價到44萬元，引起文化部門重視，對於此亂象決定硬起來，未來將修法重罰。YG娛樂年底宣布與BLACKPINK續團體合約，粉絲還有機會看到四閨女合體。
王思佳被罵揹假包 驗包結果成羅生門
豪門貴婦王思佳經常炫富，展現珍藏的名牌包，結果上《女人我最大》節目展示請代購入手的愛馬仕包，卻被網友抓包該品牌沒有這個款式，質疑她揹假包，儘管她堅持私下送驗，證實包包是真的，卻被櫃姐打臉檢驗程序有問題，最後整件事成羅生門。事過境遷，王思佳最近上《小姐不熙娣》照樣展示特殊精品包，小S突問「這個是真的嗎？」狂踩地雷，讓她當場垮臉。
Metoo事件捲風暴 黃子佼、宥勝人設翻車
電視劇《人選之人──造浪者》講述政壇的性騷擾事件，沒想到勾起許多人的負面回憶，紛紛爆出曾被毛手毛腳的慘痛經驗，其中加害人竟然還有演藝圈形象正面的名人，包括黃子佼、宥勝、黃健瑋、炎亞綸、許傑輝、黑人陳建州等明星，相繼被揪出過往性騷擾他人的黑歷史，通通都人設翻車，宣布暫停演藝事業，等待官司有了正式結果，才可能展開新的一頁。目前炎亞綸仍在與耀樂和解，黑人陳建州反擊告大牙敗訴。
葛斯齊控大小S吸毒 挨告損害名譽判賠60萬
黃子佼爆出性騷事件後，開直播爆料演藝圈眾多八卦，宣稱被大小S逼吸毒，葛斯齊加碼爆料，自稱認識藥頭供藥給大小S，由於並無實際證據佐證，被姊妹花一狀告上法院，他想請汪小菲擔任證人，結果被嚴正拒絕，一審結果出爐，葛斯齊無法證明所言為真實，被認定損害名譽，判賠大小S各30萬元，成了他官司裡第一個敗績。
李玟輕生引粉絲痛哭 引爆《中國好聲音》造假爭議
登上過奧斯卡舞台的國際天后李玟，因為富商老公Bruce多次偷吃，加上罹癌、腿部不適等病症加劇，7月意外離世，令粉絲感到悲痛。沒想到外界流出她被《中國好聲音》製作單位不當對待的9分鐘錄音檔，加上她昔日的子弟兵紛紛站出來說話，才讓外界知道她曾為了舞台犧牲許多，錯失治療黃金時間，明明需要攙扶，卻被安排忍著腿痛獨自站在台上表演，李玟家人也出面指控Bruce在她離世之前不聞不問，讓天后黯然心碎。
江宏傑東京開記者會 淚訴福原愛不尊重司法
江宏傑與福原愛2021年和平離婚，卻為了家庭權益談不攏，福原愛突然鬧失聯1年多，避不見面聯絡，他只好訴諸法律，沒想到前妻對於法院判決結果置若罔聞，讓江宏傑非常心痛，7月底在東京召開國際記者會，淚訴自己的遭遇，希望福原愛能遵守法律結果，說到激動處甚至眼眶含淚，讓人相當不捨。
網紅蕾菈、Joeman呼大麻 鏡頭前掉淚道歉
網紅Joeman（九妹）與「反骨」團體成員蕾菈，都是網路上擁有百萬訂閱的YouTuber，11月卻被警方突襲搜查，以涉嫌吸食並持有大麻拘捕，雖然都是無保飭回，卻對形象造成重大影響，事後只好拍攝影片含淚道歉，表達自己的行為對大眾做了不好示範很後悔。Joeman雖然獲得粉絲們的諒解，但過去源源不絕的業配受到影響，坦言背後支持拍片的資金變少了。
中國博主指控五月天假唱 現場直播邀全民見證
華人搖滾天團五月天因為被中國音樂博主「麥田農夫」指控涉嫌假唱，引爆眾人討論，發表聲明嚴詞否認，並破天荒決定在巴黎直播「好好好想見到你」演唱會，邀請全民見證，12月8日凌晨3點吸引6萬人同步觀看，主唱阿信全力嘶吼、奮力飆唱，甩開「假唱」疑雲，讓粉絲感動到不行。中國方面也認為假唱標準不一，很難有鑑定結果。
徐若瑄挺過3大波折 與新加坡富商仍離婚
永遠的「鋼鐵V」徐若瑄與新加坡航運富商李雲峰，2014年宣布閃婚，成了最美繼母，她陪著老公度過財務危機，一起清償了66億元債務，也度過高齡產婦的危機，躺在床上5個月安胎，為他生下兒子，前年被王力宏捲入離婚風波時，老公也選擇力挺徐若瑄，表示「我很了解她的為人，我相信她」，可惜言猶在耳，夫妻倆挺過這3大難關，依舊無法攜手走到人生盡頭，宣布勞燕分飛，令粉絲感到惋惜，包括Melody、依依、Makiyo、藍正龍等人都在2023年終結婚姻，留下生命中的遺憾。
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