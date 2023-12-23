熱狗15歲帥兒首曝光！180公分帥過老爸 認了饒舌功力只甘願輸他
「MC HotDog」熱狗（姚中仁）與前女友珍妮佛，在2008年3月未婚生下兒子「小熱狗」姚又齊，秉持不婚主義的他，當年為兒子創作《怎麼能夠》，抒發為人父的心情。熱狗今（23）日在台北小巨蛋開唱，現年15歲、身高超過180公分的姚又齊驚喜登台，掀起一波高潮。金曲歌王蛋堡是本日第二位嘉賓，讓自信心十足的熱狗說出心裡話，「哪一個饒舌歌手讓我甘拜下風，答案只有一個，就是蛋堡」。
記者蔡依庭／台北報導
熱狗今晚可說是和歌迷掏心掏肺，分享這首為了兒子創作的歌曲《怎麼能夠》，想想已是15年前的事情，「這個就是小熱狗，給大家看一下」，接著小熱狗就驚喜上台，身穿綠色帽T，及雷鬼辮子頭造型現身，承襲老爸的嘻哈風格，和熱狗擊掌後就迅速下台，雖然僅在台上帥氣出現幾秒，但已造成全場歌迷沸騰。
金曲歌王蛋堡則是今日演唱會第二位嘉賓，他們先是合唱《除了說唱我什麼都不會》，熱狗表示很開心蛋堡能跨刀演出，「感謝蛋堡在百忙之中來當我的嘉賓，我不是要商業互吹，如果要我講華語樂壇，哪一個饒舌歌手讓我甘拜下風，答案只有一個，就是蛋堡」。
熱狗和蛋堡的曲風其實不同，在台灣饒舌界各自有一片天，都擁有大批信眾，如今蛋堡能讓熱狗說出如此高評價，可說是非常不容易，隨後他們合唱《不吃早餐才是一件很嘻哈的事》。
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