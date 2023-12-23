俄羅斯反戰女記者參選總統被駁！因文件不齊全 蒲亭地位難以挑戰
俄羅斯明年3月中旬即將舉辦總統大選，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已宣布獨立參選，預期將能夠輕鬆獲勝，但仍有其他不少人提出了參選總統的申請，包括前記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova），她因主張俄羅斯應結束俄烏戰爭而受到外界矚目，不過俄羅斯中選會今（23）日宣布駁回鄧佐娃的參選申請，理由是「文件不齊全」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，俄羅斯中選會主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，委員會一致認同駁回鄧佐娃的參選申請，因為鄧佐娃提交的「文件不齊全」，缺少適當的簽名連署人，為她的參選資格背書。批評蒲亭的人士認為，這再次證明蒲亭根本不允許有任何人挑戰自己的權威。
潘菲洛瓦還安慰鄧佐娃，稱40歲的鄧佐娃仍是一位年輕的女士，「仍有一切事物在妳面前等著開展，所有失利的經驗都能轉變成優點」。
鄧佐娃表示，由於聯繫了數10位律師均拒絕為自己的參選背書，她很難找到符合規定的人士簽名。鄧佐娃之前曾透露，對於決定踏出參選這一步感到害怕，但絕不會讓恐懼戰勝自己。
蒲亭的前講稿撰寫人、政治分析家加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）表示，雖然外界不認為鄧佐娃參選會對蒲亭構成威脅，但蒲亭不想冒任何風險。加利亞莫夫也指出，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於2020年第6度競選連任時，容許反對派候選人齊哈努斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）與自己競爭，盧卡申科以為穩操勝券，最終卻要靠著疑似大規模作票才能勝選，蒲亭不會讓自己在鄧佐娃身上重蹈覆轍。