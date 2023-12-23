熱狗一晚開砲2次！當腦殘粉護愛女神陳綺貞 嗆「超討厭鍾成虎」
「MC HotDog」熱狗相隔10年今（23）日起一連2天在台北小巨蛋開唱，上半場已經先自嘲「我只會抄朱德庸」，後來又對獻出饒舌初舞台的壓軸嘉賓陳綺貞說，「歡迎我的女神來嘻哈派對，今天算是我小小圓夢演唱會，因為我喜歡她到腦殘粉的程度。」並說超討厭陳綺貞前男友鍾成虎，「誰欺負我的女神就是我的敵人！」陳綺貞掩面尷尬笑。
記者蔡依庭／台北報導
熱狗在唱新歌《追夢綠》前說：「這首歌在網路上很多人罵，說超難聽，但我偏要唱！」隨後唱了幾句，音樂似乎卡住，不停的反覆「陳綺貞、陳綺貞、陳綺貞」，正當歌迷開始覺得疑惑，女神陳綺貞仙氣飄飄從舞台後方背著吉他出場，音樂秒轉換成她的經典歌曲《躺在你的衣櫃》，全場歡聲雷動大合唱。
熱狗也特地改編《追夢綠》的饒舌歌詞「快繼續睡、繼續睡，靜靜的躺在你的衣櫃」巧妙的將2首歌曲結合。最特別的是，第2首歌曲他們選唱熱狗的《NFT》，陳綺貞獻出饒舌初舞台，她笑說：「今天我為了配合熱狗特地戴墨鏡來，但不是為了裝饒舌歌手，其實是因為嘻哈歌詞好多，我戴墨鏡才能偷看歌詞。」展現女神式幽默，笑翻眾人。
到了演唱會後半段，熱狗換上一整套粉紅色的運動套，主題是派對環節，除了演唱新歌《約翰屈伏塔》，當然還有人人都嚷嚷上口的經典代表作《我愛台妹》，這時熱狗更走入觀眾席間的延伸舞台繞場一周，炒熱現場氣氛。最後一首歌曲，熱狗特地選能配合聖誕節的歌曲《MC來了》。
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