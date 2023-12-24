齊心邁向勝選　李昆澤商圈後援會成立逾三千人力挺

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李昆澤商圈後援會今天晚間成立，包括前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲、不分區立委候選人王義川、高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、民進黨前副祕書長林飛帆，皆到場聲援。
立委李昆澤三民區西區商圈後援會成立大會，不少在地商圈業者來力挺，李昆澤除親自授旗，也承諾再推動選區內四大重點商圈的發展。李昆澤表示，要讓高雄火車前站後站四個商圈，三鳳中街商圈、後驛商圈、長明商圈、大連商圈，可以舉辦相關促銷活動，李昆澤也預告已經爭取500萬，要讓我們商圈來做更好的發展。」
李昆澤除感謝所有鄉親的支持與疼惜，他也強調，他當立法委員就是做三件事，拚問政、拚建設、拚服務。全力拚建設爭取經費，接下來，隨著高雄火車站即將完工，將推動高雄火車站大商圈時代，與在地四大商圈相輔相成，讓商圈更加活絡。近四年來，他每年爭取車站四大觀光商圈補助100萬行銷經費，明年將擴大爭取500萬，擴大商圈行銷，促進商業發展與活力。
李昆澤接著說：他也爭取三民一號公園改建為客家盤花公園建設經費7262萬、爭取兒童特色遊戲場，客委會補助1010萬、客語幼兒園補助1650萬，爭取客家文化傳承建設經費超過1億！
李昆澤接著說：捷運黃線土建及軌道工程已經動工、加上推動台鐵捷運化，以及捷運紫線2000萬的可行性評估費用，爭取紫線通過文藻大學、河堤社區、高醫，讓三民區捷運越來越密，大家交通越來越方便。
勞動部長許明春則表示：李昆澤推動職災保險立法，向中央政府爭取勞保撥補，國家負起最終支付責任，未來更要加強職災勞工保護、推動在高雄設置專職專業的勞工醫院，給勞工更全面的保護與照顧。
王義川表示，李昆澤做事認真，是五星級的委員，高雄的建設，高速公路，捷運，輕軌，都是昆澤一條一條爭取來的，大家要繼續支持李昆澤，希望所有鄉親讓李昆澤能連任，才能延續高雄的建設。