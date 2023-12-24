疑受中資帶團赴陸旅遊！基隆市里長涉介選疑雲 抗告改50萬交保
基隆地檢署日前接獲檢舉，基隆市信義區孝岡里長吳石金，涉嫌接受中國大陸資助，邀請信義區12名里長與親友共33人，於今年11月21日到26日，前往中國山東省煙台市免費旅遊6天，換取在台灣總統大選中支持特定政黨，疑似介入台灣選舉。基隆地檢署介入偵辦後，向法院聲押吳石金獲准，吳石金提起抗告，高院開庭後撤銷，發回更裁，本月23日，基隆地方法院重新開庭，訊後裁定吳石金以50萬元交保，並諭知限制出境等處分。
記者林盈君／綜合報導
據了解，基隆地檢署偵辦中國介選疑案，日前接獲檢舉，指吳石金邀請基隆市信義區12名里長與親友共33人，於上月間揪受中國大陸資助，前往山東省煙台市免費旅遊6天，本月13日，檢方指揮調查局基隆市調查站等單位，搜索吳石金的辦公室，以及協助洽辦的郭姓女子等住處，並約談吳、郭與參加者共29人說明案情。
根據檢警調查，該團有12位里長與親友赴陸，僅需繳交新台幣5500元，抵達中國後，每人還會收到人民幣1000元（約合新台幣4500元），且交通、旅遊與食宿等費用，均由中國方面支付，全程入住高級飯店，形同赴陸旅遊完全免費。而旅遊期間，中國大陸方還派出政界高層，談論支持某特定政黨之言論。
基隆地檢署調查後，認定吳石金涉犯《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》等，又恐吳有逃亡滅證之虞，向法院聲押獲准。吳石金不服提出抗告，經高院發回更審，基隆地院重開羈押庭，最後法官諭知吳交保50萬，並限制出境出海、限制住居於戶籍地，及不得與相關被告、證人接觸。