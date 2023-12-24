掛羊頭賣狗肉！親子樂園暗藏成人賭博世界 三重警蒐證攻堅逮主嫌
2024年總統大選即將到來，為淨化選前治安，新北市政府警察局三重分局日前接獲情資，指轄區內三和路一段某親子選物販賣機（夾娃娃機店），涉嫌掛羊頭賣狗肉，表面上是親子老少皆宜的休閒場所，暗地裡卻是經營賭博電玩遊戲業。接獲消息之後，三重警方立即成立專案小組展開偵辦，積極蒐集相關不法事證，將不法業者繩之以法。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該賭場33歲的陳姓負責人，為了躲避警方查緝，竟突發奇想，利用「親子樂園」作為掩護，外面是光鮮亮麗的夾娃娃機店，沒想到後門卻是柳暗花明又一村，從親子樂園變成成人世界。裡面有多款機台可供選擇，每次可投入新台幣2000元、1000元、500元之紙鈔不等，同時設有多支監視器過濾進出之賭客，藉此躲避警方查緝。
警方表示，發現有不肖業者利用合法選物販賣機店面，做為掩護經營賭博電玩後，隨即成立專案小組展開蒐證，並向新北地方法院聲請搜索票獲准。本月19日凌晨，警方持搜索票前往搜索，當場查獲業者陳嫌及賭客2名，查扣賭資共新台幣29萬4200元、賭博機台25台、點鈔機、籌碼彩票、監視器、帳冊等證物，當場將陳嫌依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博等罪嫌逮捕，另2名賭客則依社會秩序維護法裁處。
三重分局分表示，為維護選前治安，警方積極掃蕩各不法場所，同時也呼籲民眾若發現有非法情事可立即通報警方，絕不姑息任何犯罪行為，讓市民安居樂業。