2024大選倒數！中國連日施壓　專家：選後不至於尋求台海全面危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際危機組織中國及台灣事務研究員郭艾薇（Ivy Kwek）發表對2024年台灣總統大選後台海情勢分析文章，表示這次選舉為台海緊張帶來明顯風險，「尤其是如果民進黨取得第三個任期而中國以武力來回應，那將為可能升高緊張的誤判製造升級風險」，不過即便如此，選舉也為兩岸關係改善帶來機會。
郭艾薇認為，如果民進黨勝選，中國可能會選擇以展示武力來做回應，加大在台海的軍事活動，以及採取經濟及其他形式的脅迫手段；如果是國民黨或民眾黨勝選，台海緊張關係有可能緩解，或至少暫時緩解，台海兩岸對話的前景有可能改善，不過較長期而言，國民黨或民眾黨「可能也需要抵擋中國要求進入關於台灣地位的更困難協商的壓力，那種協商可能會激發台灣人民非常激烈的反抗。」
但無論是由哪組候選人勝出，郭艾薇認為，北京「不尋求一場全面危機」，那是因為習近平與拜登在11月有一個友好的峰會，美中雙邊關係隨後也有進展。
郭艾薇表示，無論選舉結果如何，中國試圖與新政府建立工作關係將有許多好處，因為民進黨勝利「將標誌著台灣同一個政黨首次得到第三個任期，證明了這個政黨具有北京難以忽視的持久力。」
郭艾薇認為，「無論它與賴清德過去有何過節，如果他勝選，中國應該要對恢復對話抱持開放態度，因為經過八年來的停滯，它會渴望對國內受眾展現出統一努力已取得進展。」她指出，中國也必須保持現實，那就是關於統一的討論在近期內不會發生，因為統一的前景對台灣人民來說依然不受歡迎，大多數台灣人民希望維持現狀。