印度外海有商船遭無人機攻擊　美認定出自伊朗

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聲明指出，美軍「與船上人員保持溝通」，且運輸船「持續往位於印度的目的地」前進。
美國防部表示，這艘名為「Chem Pluto號」的化學品運輸船懸掛賴比瑞亞旗幟，並由一家荷蘭公司負責管理。
聲明說， Chem Pluto號是在印度外海200海里處遇襲。聲明還說當時附近並沒有美國海軍船艦。
目前還沒有人出面聲稱犯案。然而此時，有伊朗撐腰的葉門青年運動（Huthi）叛軍，正在對重要紅海國際航運線發動一連串無人機和飛彈攻擊。
青年運動表示，他們發動這些攻擊，是為了力挺在加薩走廊（Gaza Strip）遭圍困的巴勒斯坦人。
今天這起化學品運輸船遇襲事件凸顯了巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列之後，區域緊張加劇，以及國際海運航線所遭遇的新風險。
美國國防部聲明表示，這是「自2021年以來，第7起伊朗攻擊商船事件」。
伊朗駐聯合國代表團發言人沒有立即置評。
印度海軍表示，他們已回應提供協助的請求。
海軍官員告訴法新社：「已派遣飛機至這艘船隻上空，維護船隻和船上人員的安全。」這名官員還說：「也派遣了印度海軍戰艦以提供所需協助。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121224