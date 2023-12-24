《冬季戀歌》崔志宇老化照瘋傳！被指醫美失敗 IG近照說明一切
韓劇女神崔志宇（崔智友）以《冬季戀歌》及《天國的階梯》走紅全亞洲，有「催淚天后」美譽，2018年宣布與小9歲、在科技業工作的男友結婚，隔年底透露懷孕，至今育有一名3歲女兒，近日她被大陸網友瘋傳容貌劣化的照片，不過本人IG上的近照間接粉碎流言。
記者楊穎軒／綜合報導
微博近來流竄崔志宇出席公開活動的照片，大陸網友指她眼窩凹陷，眼袋和法令紋藏不住，懷疑是醫美手術失敗導致，與昔日光采動人的美貌有出入，「才48歲，為何看上去像58歲的狀態了？」但觀察崔志宇22日分享的雜誌拍攝花絮相片，沒修圖的情況下，奔50歲臉蛋沒有太多變化，皮膚依然緊緻無暇，氣質優雅婉約，相當凍齡。
有趣的是崔志宇在配文放上一個翻白眼的表情符號，不知是否在回應外界酸言酸語，粉絲稱讚：「漂亮的歐尼！」崔志宇繼主演《世上最美麗的離別》、客串《愛的迫降》、《流星》並參加多檔綜藝節目，時隔6年回歸小螢幕，將推出新劇《雙重間諜》（暫譯），飾演一位打擊毒品犯罪的國情院幹員。
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