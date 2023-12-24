批吳欣盈蹭蕭美琴成績　趙怡翔：看清民眾黨沒能力扛起台灣外交

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趙怡翔表示，相信長期觀察台美關係的人看到這句話都跌破眼鏡，因為我國政府爭取台美避免雙重課稅協定長達40年時間，而是在蕭美琴擔任駐美代表期間積極遊說美國行政部門、國會及其他利益團體，才看到的進程。
這包括早在2020年12月蕭美琴就公開主張要推動避免雙重課稅協定，以提升雙方的投資交流，而在場聆聽她演講的是即將接任白宮國安會印太安全「沙皇」康博（Kurt Campbell），康博後續也獲提名為副國務卿。
趙怡翔說，過去兩年當中，蕭美琴也與數十位國會議員會晤，並拜訪了美國無數個行政單位及商務團體，甚至多次參與公開論壇倡議該協定的必要。誠如蕭美琴自己說的，其他國家花13年完成的工作，她則給自己13個月。
趙怡翔批評，外交沒有分藍綠白，任何人願意貢獻台灣的外交，這都值得鼓勵。但是無論將選舉對手辛苦完成的成績拿來當成自己的政見宣傳，或是認為陪同柯文哲出訪就是「展現我國際的影響力」，這樣的論述實在令人搖頭。
趙怡翔表示，這幾個月吳欣盈不斷宣傳自己的外交工作，這是她給自己的定位，相信大家都能尊重，但是從酸外交部為「斷交部」、嘲諷我們艱困的外交環境，直到將既定的政黨交流形容為重要的外交歷練，這只會讓大家看清民眾黨沒有扛起台灣外交的能力。
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