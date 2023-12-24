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批吳欣盈蹭蕭美琴成績　趙怡翔：看清民眾黨沒能力扛起台灣外交

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）參加公辦電視政見發表會，稱自己多次展現國際影響力。(圖／民眾黨提供)
▲民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）參加公辦電視政見發表會，稱自己多次展現國際影響力。(圖／民眾黨提供)

記者邱新博/綜合報導

2024選戰副總統候選人僅有一場政見會，民眾黨副總統候選人吳欣盈在會中更稱自己「多次展現我國際的影響力」加上吳欣盈也對外交部近期砲火不斷。對此，民進黨台北市議員趙怡翔表示，「外交不分藍綠白，但也請吳欣盈不要蹭蕭美琴的成績」，把別人的當成自己的政見宣傳，實在令人搖頭，更顯示民眾黨沒有能力扛起台灣外交。

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趙怡翔指出，22日政見發表會當中，吳欣盈說自己擔任立委「多次展現我國際的影響力」，並舉例表示曾在四月陪同柯主席訪美時，多次在會議中表達希望簽署台美避免雙重課稅的協定，「近期也有一些進度」。

趙怡翔表示，相信長期觀察台美關係的人看到這句話都跌破眼鏡，因為我國政府爭取台美避免雙重課稅協定長達40年時間，而是在蕭美琴擔任駐美代表期間積極遊說美國行政部門、國會及其他利益團體，才看到的進程。


這包括早在2020年12月蕭美琴就公開主張要推動避免雙重課稅協定，以提升雙方的投資交流，而在場聆聽她演講的是即將接任白宮國安會印太安全「沙皇」康博（Kurt Campbell），康博後續也獲提名為副國務卿。

趙怡翔說，過去兩年當中，蕭美琴也與數十位國會議員會晤，並拜訪了美國無數個行政單位及商務團體，甚至多次參與公開論壇倡議該協定的必要。誠如蕭美琴自己說的，其他國家花13年完成的工作，她則給自己13個月。

趙怡翔批評，外交沒有分藍綠白，任何人願意貢獻台灣的外交，這都值得鼓勵。但是無論將選舉對手辛苦完成的成績拿來當成自己的政見宣傳，或是認為陪同柯文哲出訪就是「展現我國際的影響力」，這樣的論述實在令人搖頭。

趙怡翔表示，這幾個月吳欣盈不斷宣傳自己的外交工作，這是她給自己的定位，相信大家都能尊重，但是從酸外交部為「斷交部」、嘲諷我們艱困的外交環境，直到將既定的政黨交流形容為重要的外交歷練，這只會讓大家看清民眾黨沒有扛起台灣外交的能力。

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