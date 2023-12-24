信義誠品22:30熄燈！松菸店接棒24小時營運、吳旻潔下午將道感言

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吳旻潔預計在下午3時於3樓書店一覽讀者留言，晚間10時會與誠品團隊和讀者熄燈倒數，並邀請讀者在1月20日於松菸24小時書店相會。此外，信義誠品今天也舉辦一連串道別活動，邀請舞者張逸軍下午2點半起演譯一場實景沈浸式走讀《躍讀一座城事》；5樓兒童館也有三明治老師和孩子分享暖心耶誕祝福；1樓戶外廣場下午3點20分起「不見不散音樂會」，邀請ABAO阿爆、旺福、怕胖團、李浩瑋、靈魂沙發等音樂人接力演唱到晚上10點，在溫馨平安夜和讀者擁抱說再見。
誠品由創辦人吳清友於1989年在台北仁愛圓環地下室開展，之後誠品移館搬家到敦南店，開創24小時經營模式，成為誠品最大特色，也是國外觀光客來台必遊景點。2020年5月31日，敦南店租約到期熄燈，隨後24小時書店由信義店接手。
但去（2022）年5月底爆出信義店無法續租的消息，今（2023）年1月初誠品正式對外宣布信義店確定於年底熄燈，但強調2023年仍會規畫許多新門市與社區創新店多達10家店點，其中包含亞洲最大店新店裕隆城1.9萬坪旗艦大店與台中七期7500坪獨棟大店，今年下半年已陸續亮相。
誠品今年首度在不同店點測試24小時營運模式，如6月起串聯全台北、中、南及香港、吉隆坡等亞洲24家誠品書店，週週接力呈現24種晝夜不打烊的體驗；至於明年1月20日將接棒24小時不打烊書店的松菸誠品，因為規模擴大3倍、許多東西需要移交，無法馬上「無縫接軌」，在這28天過渡期，誠品規劃今天起在誠品生活南西5樓書店連續28天不打烊，有望為24小時書店未來營運模式注入新概念。
對於誠品24小時書店兩度熄燈，都是因為租約到期，外界關注未來松菸誠品是否再次面臨搬遷問題？吳旻潔曾說，松菸店所在地是台北文創大樓BOT案，房東與政府租約達50年，與誠品的租約通常是20年一次議約，最近一次到期是2033年，且很有默契會再度續約，盼「執子之手，與子偕老，24小時書店會終老在松菸」。
至於為何落腳松菸？吳旻潔先前提到，松菸內外連結豐富，結合松菸古蹟、大巨蛋等展演、生態、運動和全球旅客，且內部營運模式多元完整，包括書店、畫廊、表演廳、電影院，以及兒童館、音樂館等，期待松菸巨蛋帶來新的人流和人潮，讓松菸店成為觀光客來台北必訪景點。