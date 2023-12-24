解決大學生交通不便、付不出車費窘境　青年團隊推專屬共乘APP

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「作伙來共乘」團隊成員黃一晟說，在推廣共乘、配對駕駛與乘客過程中，乘客多支持環境永續的想法，讓多餘資源可有效再利用。透過Young飛計畫，團隊不僅解決學生族群交通需求困擾，也喚起公眾資源永續利用的意識，共同為社會盡一份心力。
另一組績優團隊「銀河學院」聚焦於透過高強度肌力運動，讓社區高齡者達到「預防失能」的目標，強調「預防勝於治療」的觀點，帶領社區長者進行周期性的肌肉鍛鍊，使他們延緩肌肉萎縮與退化。
在計畫執行過程中，「銀河學院」也逐步宣導改變社區公眾對於「老化」議題的刻板印象，將運動轉化為長輩間人際互動聯結，讓更多人願意持續參與銀髮社團活動。其中，有位年邁的奶奶原本需依靠助行器行走，在參與定期訓練，並經團隊成員細心輔導後，現在能夠放下輔具靠雙腿行走，讓團隊非常感動。
「銀河學院」隊長金世涓說，「許多長輩在訓練結束後，分享他們身體與心理上的變化，讓人深刻感受到我們正透過Young飛計畫一點一滴改變周遭環境」。
教育部青年署表示，Young飛全球行動計畫團隊透過自主提案實踐在地行動發揮社會影響力，7個「績優團隊」順利取得113年提案資格，將可赴海外實地參訪國際組織，或持續延伸其優質在地議題，為台灣社會永續發展及創新擴大影響力。期待號召更多熱血青年加入行動，一起推動社會永續發展，想了解更多計畫內容，敬請關注「Young飛全球行動計畫」網站。