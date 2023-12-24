2023聖誕節開運法！聖誕樹「多掛1物」可招好運　聖誕大餐補元氣

楊登嵙說，民眾常用聖誕花圈、聖誕紅、聖誕樹來裝飾辦公室或住家，不過，聖誕布置除了能應景外，還能成為開運關鍵！
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聖誕節可以用暖色系燈光裝飾聖誕樹、聖誕花圈，還可以用閃爍的方式，讓氣氛更有活力，紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等為暖色系。
不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在地理風水學上不利於人際關係，運勢不開。
二、飾品開運：
2023年癸卯水兔年，豬兔羊為三合，兔狗為六合，聖誕樹上裝飾「豬、兔、羊、狗」及各種燈燭、玩具、星星，都是代表喜氣、豐收、希望，將聖誕樹安放在大門玄關上，可以吸收聖誕節的好運氣。
三、衣服開運：
天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓心情也亮起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。
四、聚會開運：
不要自我封閉，把自己一人關在家裡，聖誕節當天可以請親友來家裡坐坐，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，有利提升運氣。
五、送禮開運：
聖誕節可以送給在意的人一份精心準備的禮物，當天送禮與平時有一些差別，禮物不只使對方心生愉悅，增進彼此感情，且有送才有得，能為你帶來一些好運。
六、聖誕餐開運：
聖誕節大餐是必備的，聖誕節在冬季，進行食補是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣。在冬季應少吃生冷食物，也不宜過量進補。
一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，例如牛肉、羊肉，同時也要多吃蔬菜、富含維生素和易於消化的食物。養精蓄銳，補充元氣，神清氣爽，好運跟著到，不再無精打采、畏畏縮縮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。