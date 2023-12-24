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台中人開吃！全台唯一無敵海景鰻魚飯「開幕半價」　免費吃壽司郎

▲台中人吃起來！全台唯一無敵海景鰻魚飯「大江戶町鰻屋」，登陸MITSUI三井台中港店祭出「開幕半價」；台灣壽司郎也有台中限定，消費滿額集點可免費吃壽司。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲台中人吃起來！全台唯一無敵海景鰻魚飯「大江戶町鰻屋」，登陸MITSUI三井台中港店祭出「開幕半價」；台灣壽司郎也有台中限定，消費滿額集點可免費吃壽司。（圖／大江戶町鰻屋提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台中人吃起來！全台唯一無敵海景鰻魚飯「大江戶町鰻屋 台中港店」，登陸台中海線MITSUI OUTLET PARK，祭出「開幕半價」回饋；台灣壽司郎也有台中限定，消費滿額集點就可免費吃壽司回饋活動。

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📌全台唯一無敵海景鰻魚飯「大江戶町鰻屋 台中港店」開幕半價
台中在地老字號大漁餐飲集團，旗下主打在台灣就能品嚐外銷到日本的頂級鰻魚，鰻魚飯專門店「大江戶町 鰻屋」，登陸台中海線MITSUI OUTLET PARK二樓主題餐廳。鰻屋第四家分店「大江戶町鰻屋 台中港店」，可是全台唯一可觀賞摩天輪與無敵海景的鰻魚飯專門店。

▲餐廳名物「一本鰻」定食，一次帶來浸漬鰻醬賦予鰻魚鹹香滋味的蒲燒口味，及僅以鹽巴提鮮保有頂級鰻魚原有美味的白燒口味共兩種風格。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲餐廳名物「一本鰻」定食，一次帶來浸漬鰻醬賦予鰻魚鹹香滋味的蒲燒口味，及僅以鹽巴提鮮保有頂級鰻魚原有美味的白燒口味共兩種風格。（圖／大江戶町鰻屋提供）
開幕嚴選「鰻魚界的小鮮肉」最頂級5P高規格的新鰻，以整尾直火碳烤帶來全新名物「一本鰻」，肉質纖細、幼刺、較無土味的頂級美味，開幕首三日至12月24日，推出一本鰻半價380元的超值嚐鮮價。

▲全台唯一無敵海景鰻魚飯「大江戶町鰻屋 台中港店」。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲全台唯一無敵海景鰻魚飯「大江戶町鰻屋 台中港店」。（圖／大江戶町鰻屋提供）
歡慶開幕，即日起至2024年1月1日，鰻屋台中港店展開「冬季好物節」優惠活動，凡只要點餐「夢幻鰻魚桶飯3+1吃雙人套餐」，即可享有日本直輸來台的「木村鰻魚可樂」買一送一優惠！另推出大人小孩都愛，集結天婦羅美味的澎湃「炸物拼盤」下殺五折，特價398元優惠（原價800元）。

▲現在點用「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」788元，可享有日本進口來台的木村鰻魚可樂「買一送一」優惠。（圖／大江戶町鰻屋提供）
▲現在點用「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」788元，可享有日本進口來台的木村鰻魚可樂「買一送一」優惠。（圖／大江戶町鰻屋提供）
📌壽司郎台中限定！消費滿額集點「免費吃壽司」
台灣壽司郎冬季「與美味相遇」，即日起至2024年1月7日，開吃寒鰤2貫、鮟鱇魚肝野生鰤魚、味噌燒&醃漬貝柱2種、稻燒長鰭鮪、特選星鰻、炙燒味噌章魚、甘鯛天婦羅、山芥末烤牛肉、芳醇煮干叉燒拉麵、熔岩巧克力蛋糕、濃厚巧克力霜淇淋等好料。

台灣壽司郎台中限定！台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、台中北屯松竹店及台中豐原家樂福店，自12月22日（五）起，單筆消費滿400元以上即可參加集點活動；集滿1點可於下次來店消費時，免費「兌換40元壽司」乙盤；集滿3點，免費「兌換60元壽司」乙盤；集滿5點，免費「兌換80元壽司」乙盤。

▲壽司郎最新冬季新菜「與美味相遇」，台中限定消費滿額集點「免費吃壽司」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎最新冬季新菜「與美味相遇」，台中限定消費滿額集點「免費吃壽司」。（圖／台灣壽司郎提供）

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