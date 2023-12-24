台中人開吃！全台唯一無敵海景鰻魚飯「開幕半價」　免費吃壽司郎

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台中在地老字號大漁餐飲集團，旗下主打在台灣就能品嚐外銷到日本的頂級鰻魚，鰻魚飯專門店「大江戶町 鰻屋」，登陸台中海線MITSUI OUTLET PARK二樓主題餐廳。鰻屋第四家分店「大江戶町鰻屋 台中港店」，可是全台唯一可觀賞摩天輪與無敵海景的鰻魚飯專門店。
開幕嚴選「鰻魚界的小鮮肉」最頂級5P高規格的新鰻，以整尾直火碳烤帶來全新名物「一本鰻」，肉質纖細、幼刺、較無土味的頂級美味，開幕首三日至12月24日，推出一本鰻半價380元的超值嚐鮮價。
歡慶開幕，即日起至2024年1月1日，鰻屋台中港店展開「冬季好物節」優惠活動，凡只要點餐「夢幻鰻魚桶飯3+1吃雙人套餐」，即可享有日本直輸來台的「木村鰻魚可樂」買一送一優惠！另推出大人小孩都愛，集結天婦羅美味的澎湃「炸物拼盤」下殺五折，特價398元優惠（原價800元）。
📌壽司郎台中限定！消費滿額集點「免費吃壽司」
台灣壽司郎冬季「與美味相遇」，即日起至2024年1月7日，開吃寒鰤2貫、鮟鱇魚肝野生鰤魚、味噌燒&醃漬貝柱2種、稻燒長鰭鮪、特選星鰻、炙燒味噌章魚、甘鯛天婦羅、山芥末烤牛肉、芳醇煮干叉燒拉麵、熔岩巧克力蛋糕、濃厚巧克力霜淇淋等好料。
台灣壽司郎台中限定！台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、台中北屯松竹店及台中豐原家樂福店，自12月22日（五）起，單筆消費滿400元以上即可參加集點活動；集滿1點可於下次來店消費時，免費「兌換40元壽司」乙盤；集滿3點，免費「兌換60元壽司」乙盤；集滿5點，免費「兌換80元壽司」乙盤。