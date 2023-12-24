于美人不畏低溫15度風雨造勢晚會數千人擠滿！荒山亮歌聲溫暖力挺

頂低溫淋雨排字！賴清德全身濕和鄉親鞠躬道謝「讚讚讚」

▲賴清德中午赴桃園，頂著大雨和鄉親一起拼字。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.24）
▲賴清德中午赴桃園，頂著大雨和鄉親一起拼字。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.24）

記者陳佩君／桃園報導

民進黨總統候選人賴清德展開四天三夜的環島拼圖活動，今（24）日中午赴桃園虎頭山上的明倫三聖宮，頂著低溫、大雨和千名鄉親共同排出「灣」字，象徵「台灣WIN得美」。雖然下著大雨，賴清德與桃園立委候選人仍未穿著雨衣，眼見鄉親相當熱情，賴也向鄉親鞠躬致謝，感性大讚鄉親「讚讚讚，風這麼大，大家都沒離開，謝謝大家！」

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賴清德21日展開「唱土地的歌，拚咱的希望」行程，四天三夜前往18個縣市與鄉親合力完成拼圖，今天最後一天，一早先赴新竹後，接著北上來到桃園龜山，包含立委候選人鄭運鵬、黃世杰、立委候選人彭俊豪、范綱祥、劉仁照、行政院副院長鄭文燦等人均一同加入拼字行列。

賴清德表示，桃園不僅是串聯首都圈門戶與航空城、科學城的核心，更是連結台灣與世界的關鍵角色，因此他將提出五大建設，勢在打造桃園成為台灣的新矽谷，也讓桃園成為宜居的科技重鎮。

賴清德說，他將打造四通八達的交通網絡，讓桃園可以透過公路、國道與軌道系統，建立一個完善的交通網；第二、讓航空城的潛力充分發揮，帶動區域的發展；第三、讓桃園成為桃竹苗大矽谷的領頭羊。

賴清德說，第四、未來將投資至少85億元，興建地下4層、地上14層的部桃第二醫療大樓、研議在桃園與中壢區興辦新的兒童醫院；第五、建設社會住宅，實現居住正義。

賴清德發表完政見後，民進黨「國務青」上台帶領鄉親唱跳「挺台灣應援曲」及「路」兩首歌。賴清德邀請鄉親站起來唱跳歌曲，並表示這次的選舉，不只是他個人的選舉，也是全體台灣人的選舉，要選出能夠帶來快樂、希望的總統，也要選區能夠帶來建設、國家願景的總統。

在唱完歌曲「路」後，賴清德看見鄉親的熱情感性說道，「太感動人了，讚讚讚，風這麼大，大家都沒有離開，唱歌這麼熱情、這麼有感情，真的感謝大家」。

底下鄉親則是高喊「賴清德、凍蒜」、「賴清德、凍蒜」，賴清德要離去前還特別停下腳步，與鄉親一同高喊好幾秒，隨後才離開。

▲賴清德赴桃園拉抬黨籍立委候選人。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.24）
▲賴清德赴桃園拉抬黨籍立委候選人。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.24）
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