頂低溫淋雨排字！賴清德全身濕和鄉親鞠躬道謝「讚讚讚」

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賴清德表示，桃園不僅是串聯首都圈門戶與航空城、科學城的核心，更是連結台灣與世界的關鍵角色，因此他將提出五大建設，勢在打造桃園成為台灣的新矽谷，也讓桃園成為宜居的科技重鎮。
賴清德說，他將打造四通八達的交通網絡，讓桃園可以透過公路、國道與軌道系統，建立一個完善的交通網；第二、讓航空城的潛力充分發揮，帶動區域的發展；第三、讓桃園成為桃竹苗大矽谷的領頭羊。
賴清德說，第四、未來將投資至少85億元，興建地下4層、地上14層的部桃第二醫療大樓、研議在桃園與中壢區興辦新的兒童醫院；第五、建設社會住宅，實現居住正義。
賴清德發表完政見後，民進黨「國務青」上台帶領鄉親唱跳「挺台灣應援曲」及「路」兩首歌。賴清德邀請鄉親站起來唱跳歌曲，並表示這次的選舉，不只是他個人的選舉，也是全體台灣人的選舉，要選出能夠帶來快樂、希望的總統，也要選區能夠帶來建設、國家願景的總統。
在唱完歌曲「路」後，賴清德看見鄉親的熱情感性說道，「太感動人了，讚讚讚，風這麼大，大家都沒有離開，唱歌這麼熱情、這麼有感情，真的感謝大家」。
底下鄉親則是高喊「賴清德、凍蒜」、「賴清德、凍蒜」，賴清德要離去前還特別停下腳步，與鄉親一同高喊好幾秒，隨後才離開。
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