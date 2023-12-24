北藝劇場座椅視線不良無法售賣　市議員批變相歸損要追廠商責任

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市議員苗博雅批評，當初廠商設計上打包票說沒問題，現在出現問題需不需要負責改好；座椅設計問題至今仍無人負責，遑論想推動北藝國際化，北藝簡直是台灣建設奇跡。市議員許淑華也批評，當時北藝設計費高昂，然而現在看起來卻是設計端就出現問題，相關廠商難道不用負責。
議員簡舒培也說，北藝當時因工期延宕，遭廠商索賠2.36億元服務費，最終決定市府需賠償2.34億元。而北藝座椅因為設計不當讓民眾視線受阻，更導致座椅閒置在那，不能販售造成虧損，難道市府或北藝不能採取法律途徑提告設計廠商？
北市文化局長蔡詩萍表示，現在評估是否能於保固期到前是否能全部更換座椅，然而可能會遇到需要邊更換邊營運的問題，最好的解決辦法就是能得到經費後直接一次全部更換。文化局補充，當初設計及監造都按圖規畫均符合法規及公共安全，會請北藝提出提升方案，文化局會提供資源及行政協處。
北藝坦言，能賣的票數確實有減少，目前有提案以推廣價販售視線可能遭阻的座位，並於事前民眾是也可能受影響，另外在球劇場10樓包廂，預計明年初將包廂調整成有吧台的設計。至於是否能向廠商提告，北藝則說，因為座椅涉及設計問題，只能由當時為簽約主體的北市府索償，北藝僅負責座椅年限保存問題的管理。