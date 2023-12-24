《一念關山》慘不忍睹橫掃「大爛獎」！劉宇寧轉台王又讓人性冷感
中國網路論壇豆瓣為今年陸劇舉辦「樂子人影視大賞」投票活動，劉詩詩、劉宇寧主演《一念關山》可說是「橫掃大獎」，劉宇寧慘得「最想抬走男演員」，飾演的「寧遠舟」更獲「最具性縮力角色」（指最沒有荷爾蒙），最慘的還有他們更一舉奪下「最難嗑CP」，真的是慘慘慘。好在劉詩詩的顏值依舊在線上，被票選為「最盛世美顏獎」。值得一提的還有，今年霸屏有3部戲的白鹿，則獲選「最想抬走女演員」。
記者蔡依庭／綜合報導
劉詩詩和劉宇寧主演《一念關山》開播前已備受期待，上檔後依舊熱度滿滿，戲外更是撕逼吵翻天，除了劉宇寧顏值屢受嫌棄，劇中還有一幕，他打完勝仗把人皮面具拿下來的畫面，原本是要營造「帥回來」的效果，卻被網友酸爆「你還是戴回去吧」、「不摘面具比較帥」。最後，劉宇寧不負眾望以2萬多票一面倒票數，連獲「最想抬走男演員」、「最具性縮力角色」，且他和劉詩詩本來就沒有CP感，加上戲外雙方粉絲互罵血流成河，實至名歸拿下「最難嗑CP」。
29歲白鹿儼然是中國影視新生代小花，今年更一連上了《長月燼明》、《寧安如夢》、《以愛為營》3部大戲，播放量都有不錯的成績，讓她地位瞬間飛升，與趙露思、虞書欣並列90三小花旦。基本上白鹿的演技沒問題，但不知怎麼著，今年批評是「韓式演技」，網友還做了一連串的動圖嘲笑她。
前陣子最夯的《以愛為營》，因為原著小說《錯撩》女主角「鄭書意」設定是大美女，有許多台詞突顯她美豔，但由長得清秀的白鹿演出的確也點違和感。熱愛當影評的網友還留言，古早小說的台詞及設定應該要修改，至少要配合女主角的風格，最終白鹿慘獲「最想抬走女演員」，但和劉宇寧不同的是，她大致上是被劇情、人設拖累。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁