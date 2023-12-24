黃色旋風席捲高雄　黃色笑臉港都放閃超好拍

近日天氣冷颼颼，高雄卻陸續出現十多處超搶眼黃色地景裝置藝術，顯的特別溫暖療癒，包含壽山動物園有黃色笑臉地貼、壽山情人觀景台LOVE地標也換上黃色新衣，吸引民眾拍照打卡。高雄旅遊網緊跟熱潮也於臉書貼文分享高雄近日掀起的黃色旋風，吸引網友回應「好可愛」、「會有黃色小鴨嗎？」，高雄熊也留言「Wow 哪裡還有黃色角落，等我來探點唷」。
記者陳美嘉／高雄報導
這些黃色笑臉地貼、黃燈投射等的地景裝置藝術，據了解，目前已有店家藍碗麵、北歐北歐、邦咖啡、鈞怡大飯店、單人房、阡陌一舍咖啡、路人咖啡3號店、路人咖啡8號店、禮物藝術餐廳，以及高雄會議中心、壽山動物園、壽山情人觀景台、旗津燈塔海岸線咖啡、光之塔等14處設置。
高市府觀光局長高閔琳也跟著這股黃色旋風，到近日出現在城市角落的黃色打卡點拍照留念；她表示，高雄的冬天很溫暖，非常歡迎民眾來高雄來趟冬日小旅行，不只來高雄參加聖誕市集、跨年活動，更可以找尋可愛的黃色角落，並到到店家蒐集黃色足跡。
高閔琳說，明亮活潑的黃色角落令人回想到10年前回鄉打拚的自己，更回憶起10年前，高雄市政府在拆除掉圍牆的光榮碼頭迎來可愛而且療癒的黃色小鴨，讓市民看見了高雄美麗的愛河灣，也看見了港灣城市的未來契機。