BTS成員V跟劉在錫是飯友 《Running Man》哈哈吃醋開嗆：你好醜
韓綜《Running Man》今（24）日平安夜將在中天綜合台播出新內容，當集邀來天團BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）上節目，V一登場便透露自己是節目的忠實觀眾，「吃飯的時候我只看《Running Man》，還會一直跟著做反應。」此話一出令劉在錫訝異不已：「原來我們是飯友啊！我們都不知道你總是和我們一起吃飯。」看著劉在錫與V一來一往的互動，哈哈卻表示：「哥，你的臉怎麼回事？站在V旁邊顯得很醜啊！」V一聽立刻緩頰說是自己穿得太正式：「因為我看過很多集《Running Man》，本來想穿得很休閒，結果節目讓我穿得像富翁！」
記者陳雅蘭／綜合報導
對於節目成員，V透露自己非常期待見到哈哈，此話讓哈哈樂到衝向V，並拉著他的雙手環抱自己，重現7年前兩人玩遊戲時的經典動作，其他成員一看，吃味的將兩人分開，但還是擋不住哈哈亢奮的情緒：「V直勾勾的看著我說話，我好激動啊！因為我覺得他從小就很帥氣，所以我還把他寫進自己的〈DANG DIGGI BANG〉這首歌裡，而且他還有幫我宣傳，真的很謝謝你！」
V擁有黃金比例的完美臉蛋，被譽為「世上最帥男人」，節目就特別安排V觀察主持人們的側臉，看誰與他的臉型最相似，和V一樣有著一雙明亮大眼的全昭旻，因占有優勢而出聲要勸退其他成員：「嘴凸的人先退出吧！」V則擔心得罪人遲遲不敢下定論，經過劉在錫的安撫，他才安心排出前三名，分別是宋智孝、金鍾國、劉在錫，這讓剩下的成員不服氣，認為只有宋智孝讓人輸得心服口服，V則解釋：「金鍾國的鼻子很好看，而且不是不看正面嗎？」但全昭旻對這解釋無法接受，甚至走心回應：「真的讓人很不愉快！」哈哈也在一旁幫腔：「怎麼可以突然選鳥類？」完整《Running Man》有趣內容於今晚6點在中天綜合台播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁