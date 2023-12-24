PLG／擊敗林書豪！麥卡洛砍40分慶聖誕　夢想家120:104拿下8連勝

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比賽開打後，穿黑色球衣的夢想家掌握第一波球員，他們前7分鐘只讓國王拿到4分，取得8分領分。雖然主場軍靠著換上米歇爾改變節奏、一度將分數追趕上來，但夢想家首節戰罷還是以22:14暫時領先。
米歇爾次節一開始就投進三分球，帶起國王追分氣勢，夢想家靠著麥卡洛和林俊吉適時得分，持續保有領先優勢，但這一節國王大有斬獲，半場打完以51:52落後1分，米歇爾兩節已經拿到17分。
易籃再戰後，國王在林書豪休息的時間打出好表現，李愷諺和林書緯連進三分球，讓球隊反超比分，不過夢想家靠著麥卡洛單節3記三分球，加上陳振傑的壓哨三分，夢想家單節6顆三分球，以85:80進入到末節。
之後比賽進入到白熱化階段，雙方在比分上進行拉鋸，前三節比較沉寂的林書豪，慢慢開此展現自己的影響力，不過今天完全投開了的麥卡洛，跳出來主宰戰局，個人連得12分，幫助夢想家在剩下5分51秒時領先到達雙位數，國王追趕無力，最終吞下本季第2敗。
上一季在鋼鐵人時，夢想家對於林書豪的限制相當理想，場均只讓他拿到16.7 分，投籃命中率只有32.3%。這一場他14投5中，攻下19分6籃板7助攻；米歇爾得到22分，牧倫斯斬獲18分。
夢想家命中17記三分球，命中率高達5成，也是他們能取得勝利的關鍵。麥卡洛攻下40分18籃板，林俊吉21分13助攻，球隊5人得分上雙。