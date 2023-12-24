信義誠品22:30熄燈！松菸店接棒24小時營運、吳旻潔下午將道感言

信義誠品今晚熄燈！董座吳旻潔：自己像是大姐姐、看年輕讀者成長

▲誠品董事長吳旻潔今（24）日下午3點現身信義誠品3樓書店，訴說信義誠品熄燈感言。（圖／記者朱永強攝，2023.12.21）
▲誠品董事長吳旻潔今（24）日下午3點現身信義誠品3樓書店，訴說信義誠品熄燈感言。（圖／記者朱永強攝，2023.12.21）

記者李琦瑋／台北報導

營運18年來吸引近2億人次造訪的信義誠品，因租約到期，今（24）日晚間10點半熄燈，將由誠品松菸店接棒24小時不打烊書店。誠品董事長吳旻潔今天3點在信義誠品3樓一覽讀者留言並受訪，她說，信義誠品的讀者多是年輕族群，這幾年看到最多留言關鍵字就是，「青春」與「陪伴」，自己就像是大姐姐，看著讀者從小逛兒童館、文具店，一路到書店，準備考試，成家後再帶著孩子回來這裡，希望松菸誠品成為跨世代的書店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
誠品由創辦人吳清友於1989年在台北仁愛圓環地下室開展，之後誠品移館搬家到敦南店，開創24小時經營模式，成為誠品最大特色，2020年5月31日，敦南店租約到期熄燈，隨後24小時書店由信義店接手，但去年5月底爆出信義店無法續租的消息，並在今年1月初正式宣布信義店確定於年底熄燈，由松菸誠品明年1月20日接棒24小時書店。

對於誠品24小時書店兩度熄燈，都是因為租約到期，是否考慮買地，讓書店不用搬來搬去？吳旻潔受訪時表示，目前不在計畫中。

接著有媒體詢問是否眼眶泛淚，吳旻潔回應，沒有泛淚，但心情確實複雜，尤其最後幾天看到這麼多讀者跟信義誠品道別，整個團隊都感到很開心，上週六達5.3萬人次、昨天超過7.5萬人次；信義誠品熟客約30幾萬到40萬人左右，但12月份卻有將近百萬人次，重新回來跟信義店道別、作紀念，「真的非常感謝與感動」。

▲信義誠品留言區的萬張「便利貼海」相當壯觀，民眾紛紛寫下對書店的不捨。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.24）
▲信義誠品留言區的萬張「便利貼海」相當壯觀，民眾紛紛寫下對書店的不捨。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.24）
吳旻潔分享敦南誠品與信義誠品熄燈差異，她說，敦南誠品形象是溫柔、典雅、比較上一世代的書店，是她的童年啟蒙點，信義誠品則是現代、大氣、寬廣；她發現，當初敦南誠品熄燈時，來道別的多是50幾歲讀者，與這些人群相比，自己就像是小妹妹，但信義誠品有非常多的年輕群體，自己每天來看留言，看到最多的關鍵字就是「青春」與「陪伴」。

▲信義誠品留言區被寫滿，民眾感謝書店陪伴青春。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.24）
▲信義誠品留言區被寫滿，民眾感謝書店陪伴青春。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.24）
她說，這些民眾從兒童館、文具館，一路成長到逛書店，從小來這裡手作，學生時期來這裡準備考試，成家後又帶著自己的孩子，回來這邊逛兒童館等等，讀者多是2、30歲，自己45歲就像是他們的大姐姐。

她發現，敦南店和信義店就像是兩種不同的世代，敦南店的年代，讀者多在追求知識，但信義店的年代已經是網路世代、資訊普及，對讀者的意義更多在於「知性的陪伴」，因此她期待接下來的松菸店，要是「跨世代」的書店，連接戶外、天光、雲影，一個自由的書店，也會延續敦南店，至少會有10萬種書目，整個松菸信義會進行大規模改裝，希望大家能繼續來逛松菸信義，延續24小時不打烊書店的傳統。

另外，她也提到，松菸信義將在1月20日正式與大家見面，在這28天過渡期，誠品規劃今天起在誠品生活南西5樓書店連續28天不打烊，先承接起24小時營運的任務，歡迎讀者這段時間移步南西誠品。

信義誠品22:30熄燈！松菸店接棒24小時營運、吳旻潔下午將道感言

誠品信義店平安夜熄燈！李浩瑋、旺福接力演唱　限量送紀念手燈

統一接手誠品信義！不叫時代百貨二館　高秀玲取名Dream Plaza

直擊信義誠品平安夜熄燈！台商張先生回台朝聖：台北找不到這味了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選