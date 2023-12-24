信義誠品今晚熄燈！董座吳旻潔：自己像是大姐姐、看年輕讀者成長

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對於誠品24小時書店兩度熄燈，都是因為租約到期，是否考慮買地，讓書店不用搬來搬去？吳旻潔受訪時表示，目前不在計畫中。
接著有媒體詢問是否眼眶泛淚，吳旻潔回應，沒有泛淚，但心情確實複雜，尤其最後幾天看到這麼多讀者跟信義誠品道別，整個團隊都感到很開心，上週六達5.3萬人次、昨天超過7.5萬人次；信義誠品熟客約30幾萬到40萬人左右，但12月份卻有將近百萬人次，重新回來跟信義店道別、作紀念，「真的非常感謝與感動」。
吳旻潔分享敦南誠品與信義誠品熄燈差異，她說，敦南誠品形象是溫柔、典雅、比較上一世代的書店，是她的童年啟蒙點，信義誠品則是現代、大氣、寬廣；她發現，當初敦南誠品熄燈時，來道別的多是50幾歲讀者，與這些人群相比，自己就像是小妹妹，但信義誠品有非常多的年輕群體，自己每天來看留言，看到最多的關鍵字就是「青春」與「陪伴」。
她說，這些民眾從兒童館、文具館，一路成長到逛書店，從小來這裡手作，學生時期來這裡準備考試，成家後又帶著自己的孩子，回來這邊逛兒童館等等，讀者多是2、30歲，自己45歲就像是他們的大姐姐。
她發現，敦南店和信義店就像是兩種不同的世代，敦南店的年代，讀者多在追求知識，但信義店的年代已經是網路世代、資訊普及，對讀者的意義更多在於「知性的陪伴」，因此她期待接下來的松菸店，要是「跨世代」的書店，連接戶外、天光、雲影，一個自由的書店，也會延續敦南店，至少會有10萬種書目，整個松菸信義會進行大規模改裝，希望大家能繼續來逛松菸信義，延續24小時不打烊書店的傳統。
另外，她也提到，松菸信義將在1月20日正式與大家見面，在這28天過渡期，誠品規劃今天起在誠品生活南西5樓書店連續28天不打烊，先承接起24小時營運的任務，歡迎讀者這段時間移步南西誠品。