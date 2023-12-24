楊丞琳挺過失言風波！北京開唱出現1現象 歌迷喊話：硬起來
女星楊丞琳日前在鄭州開演唱會，一句「河南人愛騙人」惹惱上億人，儘管她公開為失言道歉，仍引起不少網友抵制，官方介入徹查。不過，她在大陸演出未被封殺，照常錄製四川衛視過年節目，昨（23）日也在北京如常舉辦個人演唱會，一口氣唱了35首滿足歌迷，這是她在失言風波後首次在公眾場合露面，滿場座無虛席，少有空位，據現場歌迷透露，這場演唱會護欄比較多，似乎是刻意加強維安，他們力挺楊丞琳，希望工作室「硬起來」，對挑起爭端的黑粉提出法律動作。
記者江芷稜／綜合報導
楊丞琳說話直率，過去就因主持《我猜我猜我猜猜猜》，脫口說出「抗戰才8年而已」，一次惹怒14億人，後續的「海鮮在台灣很奢侈」說法也讓台灣網友不高興，多次鬧出失言風波。她這次開玩笑說「河南人不可以這樣子，你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情」，在對岸引發熱議，不過，北京場演出早在鄭州風波前就通過審批，因此未受影響。
楊丞琳23日照常在北京舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，演唱〈雨愛〉、〈年輪說〉等多首經典歌曲，且改變組曲內容，翻唱偶像王菲的〈如願〉，給了北京歌迷大驚喜，全場座無虛席，人氣未受到太大影響。現場粉絲直呼超級值得，也透露由於失言風波的關係，北京場似乎特別增加了護欄。
粉絲將失言風波拋之腦後，紛紛曬出現場影片，大讚楊丞琳唱功不錯，加上播放戲劇經典片段，讓劇迷相當感動，喚起年少時追劇的回憶，評價非常好，卻有網友忍不住痛批「河南鄭州的事忘了？互聯網的記憶呢？」、「這種人還能來開演唱會」，刻意挑起省籍情節，結果遭到微博禁言，歌迷喊話希望楊丞琳工作室硬起來，對於搧風點火的黑粉有所動作。
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