中華職棒／萬昭清、蔡鎮宇被樂天桃猿釋出 等待台鋼雄鷹給機會
從U12少棒世界盃過去的「台灣隊長」再到青棒強權穀保家商，一路進入樂天桃猿，投打二刀流好手萬昭清，今天出席穀保OB賽，他在場邊為隊友加油，提到今年被樂天釋出，放在60人名單外，他期待自己可以再戰職棒，延續棒球之路。
記者吳政紘/新北報導
24歲的萬昭清，從小就是中華隊常客，他可擔任游擊大關，也可擔任投手，今年一度棄投從打，回到野手位置，但仍被放在釋出名單外，萬昭清表示，還是想延續球員生涯，無論是投球或打擊，都想要再嘗試看看。
萬昭清在2017年參加中職季中選秀，以第四順位被選中，當時是以投手身份參選秀，不過沒有太多機會在一軍出賽，總共只8場出賽，成績也不突出，教練團評估他的投球已差不多到瓶頸，尤其是球速無法突破，因此建議他轉野手，先以游擊為主，從今年轉換守位，但他未曾以野手在一軍出賽，二軍也只出賽45場、打66個打席。
萬昭清在三級棒球是投打二刀流全能好手，沒想到進入職棒就被震撼教育，對於自己未來去處，目前台鋼雄鷹最有機會延攬他，而蔡鎮宇也在60人名單外，他今天也出席穀保OB賽，蔡鎮宇目前也在穀保自主訓練，希望未來有機會再回到職棒舞台，台鋼也可考慮他。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁