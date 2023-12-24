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信義誠品今晚熄燈！董座吳旻潔曝明年計畫：有望轉虧為盈

▲誠品董事長吳旻潔今（24）日下午3點在信義誠品3樓一覽讀者留言，並提到明年有望虧轉盈。（圖／記者朱永強攝，2023.12.21）
▲誠品董事長吳旻潔今（24）日下午3點在信義誠品3樓一覽讀者留言，並提到明年有望虧轉盈。（圖／記者朱永強攝，2023.12.21）

記者李琦瑋／台北報導

信義誠品今（24）日晚間10點半熄燈，將由誠品松菸店接棒24小時書店。誠品董事長吳旻潔今天受訪表示，松菸誠品空間更大、座位更多、書目增至10萬種，希望松菸誠品明年營收會比今年成長30%至40%；而誠品今年整體營收超過220億元、明年應可成長10%至15%，有望轉虧為盈。

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吳旻潔今天下午3點現身信義誠品3樓，一覽讀者留言並受訪，晚間10點將與團隊和讀者一起倒數，10點半正式道別。

她受訪時指出，誠品信義店宣布倒數後，持續湧入大量人潮，12月湧入百萬人次，昨天甚至出現7.5萬人次，而目前業績比年度計畫預定數字成長5成。

吳旻潔分享，最近幾乎每天都在書店和陌生青年交談，她認為大家在這裡感到安全、有連結、也願意交談，甚至先前有位男生從咖啡廳出來，表達希望能在信義店拍婚紗，誠品團隊也協助他們在12月8日拍攝婚紗照。

談到未來展店目標，吳旻潔說，松菸店接棒後，會擴大成擁有10萬種書籍的24小時書店，希望松菸店明年營收會比今年成長至少30%至40%。而從「誠品新店」展店後，發現民眾對於書店需求、動能增加，有超過原先預期與規劃，因此，未來展店會大小店併進。

吳旻潔提到，松菸誠品未來書目達10萬種，會是最齊全的店；而像南西、新店店有約5至10萬種書籍，再加上未來的台中480、台南碳佐麻里店等，會有將近10家左右；社區店書目則會在8000至1萬，預計每年會展店5、6家左右。

關於明年整體營收，吳旻潔表示，過去2年受疫情影響，是誠品比較辛苦的時期，但隨著實體通路回溫，今年營收會超過220億元，明年可望再成長10%至15%，預期獲利可望轉虧為盈；另外，她說，誠品線上的會員主要還是實體會員，營收達到30億元，就能夠損平，且誠品線上的會員也會到實體消費，盼在2、3年的時間內，線上的圖書品項更完整、產品更精緻後，可以自給自足。

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