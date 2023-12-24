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運動之餘也能做公益！高雄捷運舉辦蜜柑站長公益路跑活動

▲高雄捷運公司舉辦蜜柑站長公益路跑活動。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄捷運公司舉辦蜜柑站長公益路跑活動。(圖／高雄捷運公司提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄捷運公司於今(24)日，在台糖橋頭糖廠，舉辦高捷蜜柑站長公益路跑活動，吸引2000位粉絲熱情到場響應公益，高雄捷運公司董事長楊岳崑當場表示，將此次賽事所有盈餘及加碼全數捐贈，讓每位跑友們在運動之餘，也能做公益、傳愛心，將喜愛蜜柑的心，擴大成為社會公益動能。

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▲高雄捷運公司舉辦蜜柑站長公益路跑活動。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄捷運公司舉辦蜜柑站長公益路跑活動。(圖／高雄捷運公司提供)
高雄捷運公司高捷蜜柑站長公益路跑活動，是由高雄捷運公司董事長楊岳崑主持，吸引來自全國各地超過2000位柑仔蜜(蜜柑粉絲暱稱)粉絲熱情到場響應公益。

高雄捷運公司董事長楊岳崑表示，2023高捷蜜柑站耶誕公益路跑活動，是集合運動、公益、觀光、文創及ESG等元素的高捷IP主題路跑。

楊岳崑說，高雄四季如春難得低溫，感謝大家這麼喜歡蜜柑站長，在今天寒冷的氣候當中，仍然踴躍到場用滾燙的熱情，跟著蜜柑站長一起把大家對蜜柑的愛，分享給社會上更多有需要的人。

▲高雄捷運公司舉辦蜜柑站長公益路跑活動，董事長楊岳崑(左)將此次賽事所有盈餘及加碼全數捐贈，讓每位跑友們在運動之餘也能做公益、傳愛心。(圖／高雄捷運公司提供)
▲高雄捷運公司舉辦蜜柑站長公益路跑活動，董事長楊岳崑(左)將此次賽事所有盈餘及加碼全數捐贈，讓每位跑友們在運動之餘也能做公益、傳愛心。(圖／高雄捷運公司提供)
此次蜜柑站長主題路跑，吸引許多鐵粉不遠千里參加，不僅台灣各縣市都有粉絲早在前一天就先來到高雄觀光住宿，準備參加今日的路跑，更有來自香港的粉絲，特地規劃旅程前來參與，足見可愛的蜜柑站長魅力驚人。

高雄捷運公司呼應貓站長的主題，蜜柑路跑更規劃有特色寵物路跑組，不少跑者帶著自己的各式各樣寵物一起參加路跑，還帶著寵物參加「最不聽話訴苦大賽」，以及「最佳人寵造型獎」，現場趣味橫生。

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