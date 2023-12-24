阿翔老婆聖誕辣秀黑絲長腿！亮片派對太性感 緊急打碼怕走光
「浩角翔起」成員阿翔的老婆Grace，擁有天使外貌和魔鬼身材，完全不輸他過去的曖昧對象謝忻，由於Grace的生日是12月28日，和聖誕節相當接近，閨密們相揪為她慶生，順便一起過聖誕節，還說好穿亮片服裝當Dress Code，Grace緊身洋裝配上性感黑絲襪，修長美腿讓人眼睛一亮，直呼實在太火辣了。
記者江芷稜／綜合報導
Grace表示，很多年聖誕節都和閨密們相聚，去年交換爛禮物，自己拿到衛生棉，被封為最爛禮物得主，今年不玩交換禮物，改辦亮片派對，每個人都要穿上閃亮亮的服裝，她大讚好友們的腿實在太正點，每個都比專業的，還好自己有去ZARA緊急補到亮片衣，「玩到一半，大家默默說好冷，默默又把來的時候衛生衣和套頭換上，進門和離開的穿著反差有夠多，搞得跟打卡上班一樣，太搞笑了！」
她事後曬出一系列美照，笑說「亮片派對變成《華燈初上》宣傳照」，Grace穿亮片洋裝搭配黑色絲襪，坐在聖誕樹前的地上，捧著白色蛋糕，一雙修長美腿顯得相當性感，她悄悄在私密部位貼上可愛圖案遮住，避免走光，網友則讚嘆「每一個朋友都好美」、「哇，一位比一位還辣」、「真的每個都很滿分」，笑稱這些照片讓人感覺聖誕節溫暖多了。
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