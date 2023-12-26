2023年全球十大新聞（下）╴AI潮湧現、天災與政經挑戰下的拜習會

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2023年初，1枚被美國官方稱為間諜氣球的物體，在美國上空飄盪數天後，於2月4日在南卡羅來納州外海遭F-22戰機擊落。儘管中國堅稱這枚氣球是在進行「氣象研究」，但美國五角大廈表示，該飛行物的吊艙配備多組天線，並有太陽能電池板為多個「情蒐感測器」供電。此事發生後，美國取消原定的國務卿布林肯訪中之行，並對數個據信支持軍事間諜氣球計畫的中國實體實施制裁，雙方關係再次降至冰點。
整個2023年，美中關係依然是挑戰重重，一直到11月，中國國家主席習近平前往美國舊金山參與APEC峰會，並與美國總統拜登來了場眾所矚目的「拜習會」，還與美國商界多位領袖共進晚餐。習近平訪美前夕，中國輿論也展現出了積極態度，貌似反映美中雙方都對此次元首見面抱持著期待，其實是「各取所需」，美國固然面臨國內經濟、地緣政治等多重壓力，但中國同樣也得透過拜習會來進行「維穩」。
在終於解除新冠疫情封控後，中國經濟並未迎來預定的大成長，反而出現青年失業率飆升、通貨緊縮、房地產大企接連爆雷等困境，因此習近平不排除是對內傳達美中關係沒有失控、對外展現他與拜登平起平坐的態勢，同時也藉此轉移龐大的國內經濟壓力。
7. 京津冀暴雨 河北「被」洩洪
2023年7月底至8月，因受到颱風「杜蘇芮」、卡努颱風外圍環流等多重因素影響，中國華北，特別是京津冀（北京、天津、河北）地區發生極端強降雨，多地雨量超過歷史極值、水患四起，多處水庫被迫緊急洩洪。
然而，河北省傳出多地洩洪沒有及時通知居民，導致居民家園被淹的慘劇，不少河北民眾都對被充當「北京護城河」深感不滿，包含涿（ㄓㄨㄛˊ）州、霸州、定興，都有憤怒的民眾上街抗議並遭武力鎮壓的消息傳出。
此事過後僅1個月，香港也因受海葵颱風殘餘低壓槽影響，多地暴雨成災，香港天文台罕見發出「黑色暴雨」警告，其中9月7日晚間11點至午夜12點、1小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，創139年來的新高，8日凌晨零時5分發出黑色暴雨警告信號後，更創下歷來黑色暴雨警告信號維持最長時間紀錄。
當時由於鄰近的廣東省也遭暴雨襲擊、深圳水庫緊急洩洪，因此也有人質疑宛如「涿州事件」翻版，對於深圳洩洪決定及宣布時間，許多香港民眾都感到不滿，認為深圳水庫8日零點15分洩洪，但港府7日深夜11時44分左右才被告，有「太晚太趕」之嫌。
8. ChatGPT與AI熱潮
雖然ChatGPT是美國人工智慧研究公司OpenAI去年11月底就推出的，但真正受到關注應該是今年2月，當時ChatGPT爆紅，2個月內就激增1億用戶，不僅掀起全球掀起對AI的討論熱潮，還帶動生成式AI、輝達概念股飆漲，谷歌、微軟搶分市場大餅。
伴隨這股熱潮，AI一詞也在11月被選為柯林斯字典2023年度代表詞彙，至於「韋氏字典」（Merriam-Webster）的2023年度代表英文單字則是「authentic」（真實的）這個詞。有分析認為，在人工智慧快速崛起的一年，「真實的」這個詞被查詢次數大幅增加，意味著人們越容易質疑所見事物的真偽，而且生成式AI的出現，也引爆不少產業的危機意識，擔心將有數以億計的工作職位不保。
此外，OpenAI創辦人、ChatGPT之父奧特曼（Sam Altman）在11月中旬突被董事會解職，然後又在短短幾天內，因OpenAI數百名員工連署要求而重返執行長職位的「權鬥八點檔」，不僅引發軒然大波，也為AI科技界投下震撼彈。
9. 矽谷銀行倒閉潮
2023年3月10日，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）倒閉，是自2008年金融危機後第二大的銀行倒閉案，同時也是美國史上第三大銀行倒閉案，引發市場恐慌、美股震盪、銀行類股全線跳水。在那之後，作為預防措施，美國紐約州的金融監管機構也關閉了與矽谷銀行有類似系統性風險的「Signature Bank」，避免危機繼續擴散。
當時，受到聯準會（Fed）激進升息的打擊、矽谷新創產業低迷、銀行客戶因資金需求大量提款、利率上升為該行的債券發行帶來壓力等多重因素，導致SVB資產結構僵化，出現流動性風險，資產價值大幅下跌，引發存戶恐慌並撤回資金，經營40年的矽谷銀行最終倒閉，首席執行長貝克爾（Greg Becker）、首席財務長貝克（Daniel Beck）還遭部分股東聯合提告。
在那之後不久，就連瑞士知名金融公司瑞士信貸（Credit Suisse）也爆出重大財務問題，不得不求助瑞士央行和監管機構，求得逾500億美元的周轉資金。美國、歐洲接二連三的銀行風波，一度讓外界擔心是否會重演2008年的金融危機。最終雖然瑞信被瑞士銀行集團（UBS）以30億瑞士法郎收購，避免直接倒閉，但價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券也減記至零，持有相關債券的投資者幾乎血本無歸。
10. 全球強震災情
2023一整年，全球多地都傳出強震，其中最讓人印象深刻的，當屬2月6日的土耳其-敘利亞芮氏規模7.8強震，在那之後不到1天，一場規模達7.5的強烈餘震再次襲向災區，令災情雪上加霜，造成土敘2國至少59259人死亡、297人失蹤、121704人受傷，死傷非常慘重。
除此以外，北非摩洛哥9月也發生芮氏規模6.8強震，造成超過2100人罹難，是該國120年來最嚴重的地震災情；阿富汗10月則發生芮氏規模6.3地震，超過2000人死亡，逾9000人受傷。
最新一起則是12月18日深夜11時59分，發生在中國甘肅省臨夏州積石山縣、芮氏規模6.2的10公里極淺層強震，至少131人因此死亡，近千人受傷。