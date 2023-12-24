戴上聖誕帽陪李柏毅車掃 陳其邁把最重要時間留給左楠
「今天是平安夜，但在關鍵時刻，他選擇把重要時間留給李柏毅！」繼12月20日立委號次抽籤結束後，高雄市長陳其邁陪同左楠區立委候選人李柏毅進行車掃。相隔不到四天，陳其邁今(24)日再度為李柏毅輔選，陳其邁強調，明年一定要選對的人、走對的路，把李柏毅送入國會，推動捷運紫線、楠梓橋頭段鐵路立體化等重要建設，讓左營楠梓繼續向前進。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁與李伯毅兩人在平安夜的今天戴上聖誕帽進行車掃，不只要向路邊鄉親問好，更用一張張政績圖卡沿街介紹政策政績。民眾看見拜票隊伍行經時，紛紛在街口揮旗打氣，不只許多人上前爭相握手，還有熱情年輕支持者拿出球鞋讓市長簽名，整個拜票過程十分熱鬧。
陳其邁指出，包含台積電設廠、翠華路拓寬、楠梓交流道引道等重大建設都在李柏毅的努力下成功推動。左營楠梓建設不能停、經濟要持續發展、交通要更便捷，他希望李柏毅未來能在立法院為高雄守住預算。陳其邁說，即便現在左楠選情相對膠著，但會盡最大的努力，和李柏毅守下高雄最關鍵一席。
李柏毅指出，在週三號次抽籤結束後，市長隨即趕來陪同車掃，之後也到自由黃昏市場拜票，在過程中明顯感受到鄉親們的認同與支持。在選戰最後關鍵時刻，自己會主打政績牌，和大家細數過去這些年左楠的改變。他希望自己明年能夠進入立法院，繼續來與市長配合，讓左營楠梓發展可以持續進步。
李柏毅說，一路上明顯感受到選情升溫，選民的支持度和關注度也逐漸升高，自己會把握每分每秒全力衝刺，也希望能維持這份選舉熱度和高人氣，一路挺到1月13日大選當天，守下國會過半最重要的關鍵席次。