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熱狗攻蛋Day2兄弟本色來了！找麻吉大支壯膽　啾咪告白蔡依林

▲熱狗（右）攻蛋找大支（左）當嘉賓比大愛心，藉機改詞告白蔡依林；兄弟本色合體則是壓軸驚喜。（圖／本色音樂）
▲熱狗（右）攻蛋找大支（左）當嘉賓比大愛心，藉機改詞告白蔡依林；兄弟本色合體則是壓軸驚喜。（圖／本色音樂）

記者蔡依庭／台北報導

「MC HotDog」熱狗《髒藝術家》小巨蛋演唱會今（24）日來到第二天，提前陪粉絲度過平安夜。熱狗本日嘉賓由大支打頭陣，合唱《讓我rap》、《哈狗幫》串成的組曲，見證2人超過20年的交情。當唱到《讓我rap》，熱狗即興改詞：「徐懷鈺愛妳、蔡依林啾咪，這樣的音樂，愛你加啾咪。」熱狗和大支合體比出大愛心，超級反差萌。節目尾聲還有兄弟本色合體演出，高唱《我愛台妹》、《MC來了》。

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▲熱狗（右）攻蛋找大支（左）當嘉賓比大愛心，藉機改詞告白蔡依林；兄弟本色合體則是壓軸驚喜。（圖／本色音樂）
▲熱狗（前）演唱會撮合「兄弟本色」合體獻唱。（圖／本色音樂）
熱狗等了10年再度回到小巨蛋開唱，信守對歌迷的承諾，2天邀請不同嘉賓、演出不同曲目，誠意破表。熱狗在完成昨晚的演唱會後，還留在場館與製作組開會至深夜，今天一早就現身小巨蛋彩排，為了有完美的演出。

演唱會的最後，萬人期待的「兄弟本色」熱狗、張震嶽、瘦子、小春、大淵合體登場，《FLY OUT》前奏一出，全場歌迷尖叫聲幾乎要叫小巨蛋屋頂，5人走出延伸舞台，更是把氣氛推至最高點。最後兄弟本色加上首日嘉賓馬念先合作獻唱《MC來了》慶祝明日聖誕節。

熱狗2場演唱會花了4500萬元，舞台設計像是熱狗吐舌的logo，從主舞台延伸出去，再從中間分割觀眾席，延伸走道將後半段的2樓觀眾席前圍起；舞台上用數塊LED牆變化組成幾何圖形，配合每首歌的影像，讓歌迷跟著走進熱狗有嘻哈、有感性、有童趣也有點陰森的世界。

▲「兄弟本色」嗨翻全場，小巨蛋屋頂都要破了。（圖／本色音樂）
▲「兄弟本色」嗨翻全場，小巨蛋屋頂都要破了。（圖／本色音樂）
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