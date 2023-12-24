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聖誕節尖峰！日內瓦機場地勤24日發起罷工　恐影響5.2萬旅客過境

▲日內瓦機場地勤人員24日將罷工，據報將有大約6萬旅客會經由這處機場旅行。資料照。（圖／美聯社）
▲日內瓦機場地勤人員24日將罷工，據報將有大約6萬旅客會經由這處機場旅行。資料照。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

聖誕節連續假期向來是飛航旺季，今（24）在瑞士日內瓦機場有大約80名身穿亮黃色安全背心的地勤人員聚集在機場前，以罷工表達他們的不滿和訴求。根據工會表示，這次的罷工旨在改善員工的工作條件和要求公平薪酬，外媒指出這項在聖誕交通尖峰時期舉行的罷工將導致假期交通延緩，工會成員們則強調將每小時評估一次停工時間。

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這群受僱於杜拜國家航空旅行社（Dubai National Air Travel Agency，Dnata）的地勤人員自24日清晨4時（台灣時間11時）開始罷工，根據《法新社》與《BNN》報導，該公司雇用的地勤們負責處理日內瓦國際機場約1/4的交通量。組織這場罷工的SSP工會指出，約有一半的 Dnata 員工參加這場無限期罷工行動，並強調他們每小時都會重新評估一次停工時間。

本次罷工訴求包含要杜拜國家航空旅行社調薪5%、並為那些值夜班、週日值班的勞工提供額外工資，但資方代表凱尼格（Alexandre Koenig）則回應表示拒絕這項要求，只同意調薪3％與撤除一項爭議的削減員工退休基金計畫，強調有決心和僱員們達成協議，但同時又稱罷工行為「不成比例」和「違法」，據稱該公司甚至威脅要解僱參與的員工，這進一步加劇了航空業內部勞資之間的緊張局勢。

Dnata 在該機場約有6百名員工負責為英國航空（British Airways）、法國航空（Air France）與荷蘭皇家航空（KLM）等多家國際航空公司，處理票務和行李服務等各項地勤工作。

機場發言人尚納拉特（Ignace Jeannerat）則指出，今天早些時候有三架航班為此受到延誤，並稱這些航班會降落在其他機場。尚納拉特表示，由於正值聖誕假期，預計會有5萬2千名以上的旅客會途經日內瓦機場。

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