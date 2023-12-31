專訪／民調領先仍不敢鬆懈！李彥秀：穩固陸戰、空戰強化催出選票

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李彥秀指出，北市八個行政區，內湖是人口數最多的區、腹地也是最大，她做過估算每一年長者離去、年輕人移入，每四年都有8%的人口結構很大的變化，又是新住民移入，因爲港湖有很多都更，加上年輕人上來，藍綠基本盤就是55波的區，如何把自己的政治光譜擴大、穩住基本盤往中間靠攏，一直是他們在選這個區域當中很關鍵重要。
李彥秀說，「我其實從上一屆選舉失敗，我做了體質上的調整」，除了穩固基本盤，也檢討自己，過去大家說李彥秀陸戰很強，但是如何把陸戰轉成空戰化，她從去年選市議員開始，以及上一屆立委落選後，她一直在思考還有什麼樣的武功秘笈，新的武功可以練？讓自己再強化自己，不管綠營是一對一，還是三腳督的局，如何擴大自己的政治光譜，讓更多人能夠知道她、能夠認同她，一直是她自己在學習，從來不會因為綠營有無分裂，或大綠或小綠，而是怎麼樣強化自己、怎麼樣強壯自己，這是她上一屆落選後一直在思考的。
李彥秀舉例，無論是服務團隊年輕化的調整、體質的調整，讓她自己的陸戰轉空戰，譬如說過去忙會勘沒時間讓大家知道她在做社麼？跟里長會勘通常只有2、3個人，但是關係到整個里動線的調整、停車的改變、電線桿地下化，所以花了一些時間讓團隊知道轉成空戰，邊會勘邊拍影片，每個人都要學這樣的功夫、技能，拍短影音、主導議題的能力，整個團隊都增加了各式各樣的長才，變成整體李彥秀的團隊，這是她從去年開始選戰調整的地方，還有平常基層經營調整的地方。
李彥秀說，「穩固自己的陸戰、強化自己的空戰，陸戰轉空戰化是我這2年調整的目標」，最後關鍵20幾天，就是如何把選票催出來，不管對手怎麼樣，對手還是很強，她的空戰還是很強，對手創造議題的能力很強，但是她的聲量有時候負評的聲量也算滿高的，「喜歡高嘉瑜的人很多，但是討厭高嘉瑜的人也不少」，從高嘉瑜長期的經營、從民調上她們看到這樣的現象。
李彥秀坦承誠如國民黨智庫執行長柯志恩在她的服務處所說，「李彥秀很無聊的人、很嚴肅的人」，她常跟老公都這樣說，她的兒子、女兒都很會唱歌、很會搞笑，李彥秀就不需要會唱歌，她很嚴肅每天都在想下一個行程做什麼？中間有空擋還要塞哪些東西，還要盯助理的案件會勘，每天腦子都是工作，造成她是嚴肅的人、不是有趣的人，相對地缺點也會是她的優點，很多里民、里長都說她是值得信任的人，把工作交給她，他們覺得很放心，李彥秀有問有答，帶著功課回家，下一次見到里長、里民時會帶著結果，不管案子辦的行或不行，她都會在網路上、社群上跟社會大眾交代清楚。
李彥秀說，在打這選戰之前不知道會一對一，還是一對二，總之既然決定要參選就要想辦法不能輸，「不能輸就會創造自己無限的可能」，有耐力跟毅力在每一塊自己弱的地方，想辦法補的更強，激發出整個團隊無限的潛力。
李彥秀表示，內部每天有各式各樣的內參，黨部做、她自己也做，包括媒體民調，確實這一區媒體關注度非常高，媒體做的、黨部做的都會做對比，每個禮拜都有新的民調進來做參考，怎樣鞏固自己的優勢區、弱的地方怎樣少輸，用更多政見跟議題、過去20幾年來的經營，讓大家都可以認同她們。
不過，李彥秀也坦承，這場選舉誠如2020選舉是跟總統綁在一起，總統好或不好都會受一些影響，高嘉瑜上次能贏她2.6%，也就是6800多票，主要就是蔡英文旋風，年輕人都出來投，雖然中高年齡層一直是國民黨的強項，怎麼樣往下開拓，40至50歲「三明治世代」上有老、下有小，根據過去4年在立院衛環委員會的經驗，這次政見除0到6歲國家養，因為很多人都晚婚，生出來早產兒有早產問ㄓㄧ「從負一到6歲國家養」，「65歲以上關注更完整」，這兩塊是她關注的地方。
針對選議員跟選立委的選戰策略差別，李彥秀說，陸戰其實沒有什麼太大的不同，但是空戰關注的議題當然是不一樣，因為選議員跟選立委的層級不一樣，她自己也當過立委，各個議題上著墨會更多，議員是跟大家生活息息相關，很多民眾搞不清楚立委跟議員有什麼不同，也就由參選的過程中，每天都在跟大家講大家每一票都關鍵重要，高端的問題、雞蛋是怎麼採購、前瞻預算跟紓困預算怎麼花，每一個表決都很重要，委員會席次不夠沒有召委就無法排案，所以跟基層民眾分享議員跟立委有什麼不同，關鍵席次為何每一席立委對他們非常重要。
李彥秀提到，她在參選後跟長輩分享慢慢也聽懂，原來立委差一席就差很多，在委員會沒有召委就沒有排案權，有些列入機密你反對就沒辦法去審查，也不知道是怎麼回事，長輩們也聽懂，這就是透過選舉大家都在成長，都是好事，當然關注的議題也不同，所以會跟大家說以後這些議題會跟議員合作，努力讓地方更好，她跟基層議員、蔣市府形成鐵三角，進入立院後堅實的鐵三角能爲北市爭取更多的建設。
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