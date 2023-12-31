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專訪／民調領先仍不敢鬆懈！李彥秀：穩固陸戰、空戰強化催出選票

▲國民黨港湖區立委候選人李彥秀接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）
▲國民黨港湖區立委候選人李彥秀接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）

記者何哲欣、呂炯昌／台北報導

2024立委選戰，國民黨北市南港內湖選區提名市議員李彥秀，挑戰民進黨現任立委高嘉瑜。2020選戰李彥秀以些微差距落敗，高嘉瑜又面臨台灣基進提名的吳欣岱搶票，外界普遍預估李彥秀勝選機率較大。不過，李彥秀不敢鬆懈，除了穩固陸戰外，還持續強化空戰，力求勝選。

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李彥秀接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，自己的看好度雖然高，但是如何把看好度或現在的民調轉成最後一天的投票率跟最後的支持，對於她或是藍軍都至為關鍵重要。港湖其實藍綠是55波的區，2016年一對一對決，她贏黃珊珊4000多票，2020年她輸高嘉瑜6000多票，雖然蔡英文拿了817萬票，整個旋風，但可以看出選情繃得很緊，可以看出差距不大，才會說藍綠基本盤對決是55波的區，所以她完全不敢大意。

李彥秀指出，北市八個行政區，內湖是人口數最多的區、腹地也是最大，她做過估算每一年長者離去、年輕人移入，每四年都有8%的人口結構很大的變化，又是新住民移入，因爲港湖有很多都更，加上年輕人上來，藍綠基本盤就是55波的區，如何把自己的政治光譜擴大、穩住基本盤往中間靠攏，一直是他們在選這個區域當中很關鍵重要。

李彥秀說，「我其實從上一屆選舉失敗，我做了體質上的調整」，除了穩固基本盤，也檢討自己，過去大家說李彥秀陸戰很強，但是如何把陸戰轉成空戰化，她從去年選市議員開始，以及上一屆立委落選後，她一直在思考還有什麼樣的武功秘笈，新的武功可以練？讓自己再強化自己，不管綠營是一對一，還是三腳督的局，如何擴大自己的政治光譜，讓更多人能夠知道她、能夠認同她，一直是她自己在學習，從來不會因為綠營有無分裂，或大綠或小綠，而是怎麼樣強化自己、怎麼樣強壯自己，這是她上一屆落選後一直在思考的。

李彥秀舉例，無論是服務團隊年輕化的調整、體質的調整，讓她自己的陸戰轉空戰，譬如說過去忙會勘沒時間讓大家知道她在做社麼？跟里長會勘通常只有2、3個人，但是關係到整個里動線的調整、停車的改變、電線桿地下化，所以花了一些時間讓團隊知道轉成空戰，邊會勘邊拍影片，每個人都要學這樣的功夫、技能，拍短影音、主導議題的能力，整個團隊都增加了各式各樣的長才，變成整體李彥秀的團隊，這是她從去年開始選戰調整的地方，還有平常基層經營調整的地方。

李彥秀說，「穩固自己的陸戰、強化自己的空戰，陸戰轉空戰化是我這2年調整的目標」，最後關鍵20幾天，就是如何把選票催出來，不管對手怎麼樣，對手還是很強，她的空戰還是很強，對手創造議題的能力很強，但是她的聲量有時候負評的聲量也算滿高的，「喜歡高嘉瑜的人很多，但是討厭高嘉瑜的人也不少」，從高嘉瑜長期的經營、從民調上她們看到這樣的現象。

李彥秀坦承誠如國民黨智庫執行長柯志恩在她的服務處所說，「李彥秀很無聊的人、很嚴肅的人」，她常跟老公都這樣說，她的兒子、女兒都很會唱歌、很會搞笑，李彥秀就不需要會唱歌，她很嚴肅每天都在想下一個行程做什麼？中間有空擋還要塞哪些東西，還要盯助理的案件會勘，每天腦子都是工作，造成她是嚴肅的人、不是有趣的人，相對地缺點也會是她的優點，很多里民、里長都說她是值得信任的人，把工作交給她，他們覺得很放心，李彥秀有問有答，帶著功課回家，下一次見到里長、里民時會帶著結果，不管案子辦的行或不行，她都會在網路上、社群上跟社會大眾交代清楚。

李彥秀說，在打這選戰之前不知道會一對一，還是一對二，總之既然決定要參選就要想辦法不能輸，「不能輸就會創造自己無限的可能」，有耐力跟毅力在每一塊自己弱的地方，想辦法補的更強，激發出整個團隊無限的潛力。

李彥秀表示，內部每天有各式各樣的內參，黨部做、她自己也做，包括媒體民調，確實這一區媒體關注度非常高，媒體做的、黨部做的都會做對比，每個禮拜都有新的民調進來做參考，怎樣鞏固自己的優勢區、弱的地方怎樣少輸，用更多政見跟議題、過去20幾年來的經營，讓大家都可以認同她們。

不過，李彥秀也坦承，這場選舉誠如2020選舉是跟總統綁在一起，總統好或不好都會受一些影響，高嘉瑜上次能贏她2.6%，也就是6800多票，主要就是蔡英文旋風，年輕人都出來投，雖然中高年齡層一直是國民黨的強項，怎麼樣往下開拓，40至50歲「三明治世代」上有老、下有小，根據過去4年在立院衛環委員會的經驗，這次政見除0到6歲國家養，因為很多人都晚婚，生出來早產兒有早產問ㄓㄧ「從負一到6歲國家養」，「65歲以上關注更完整」，這兩塊是她關注的地方。

針對選議員跟選立委的選戰策略差別，李彥秀說，陸戰其實沒有什麼太大的不同，但是空戰關注的議題當然是不一樣，因為選議員跟選立委的層級不一樣，她自己也當過立委，各個議題上著墨會更多，議員是跟大家生活息息相關，很多民眾搞不清楚立委跟議員有什麼不同，也就由參選的過程中，每天都在跟大家講大家每一票都關鍵重要，高端的問題、雞蛋是怎麼採購、前瞻預算跟紓困預算怎麼花，每一個表決都很重要，委員會席次不夠沒有召委就無法排案，所以跟基層民眾分享議員跟立委有什麼不同，關鍵席次為何每一席立委對他們非常重要。

李彥秀提到，她在參選後跟長輩分享慢慢也聽懂，原來立委差一席就差很多，在委員會沒有召委就沒有排案權，有些列入機密你反對就沒辦法去審查，也不知道是怎麼回事，長輩們也聽懂，這就是透過選舉大家都在成長，都是好事，當然關注的議題也不同，所以會跟大家說以後這些議題會跟議員合作，努力讓地方更好，她跟基層議員、蔣市府形成鐵三角，進入立院後堅實的鐵三角能爲北市爭取更多的建設。

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