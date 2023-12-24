遭裁撤怎麼辦？WSJ：中國「失業者」躲圖書館以求釐清人生下一步
中國經濟景氣不振，公司倒閉裁員潮與青年失業率居高不下，當局甚至選擇對青年失業率「蓋牌」，但《華爾街日報》日前揭露，這些被隱藏的失業數據並不代表失業者們消失了，許多中國民眾因不敢告訴家人失業實情，只好選擇躲到不用消費的圖書館思考下一步該怎麼做。
國際中心楊智傑／綜合報導
《華爾街日報》報導指出，中國連續多月的青年失業率公布後，掀起外界諸多關心與討論，直到今年七月官方宣佈青年失業率高達21.3％、創下歷史新高後，便以優化統計方式為由暫時發布數據，而在持續受到經濟成長放緩打擊下，許多民企經營困難只好倒閉關停，導致失業人口增加。
一名36歲的秦小姐告訴《華爾街日報》，至今她失業逾兩年，這段時間自己投遞超過百份履歷，但只獲得兩次的面試機會，且最終都以失敗告終。她提到，過去這兩年來自己每天都在上班時間前往北京公共圖書館，準備碩士班入學考試的同時也能避免「找工作」的壓力。
秦小姐稱，她發現最近有愈來愈多和她年齡相仿或更年輕的民眾，也開始會在上班日出沒在圖書館，儘管大家都沒有互相交談，但都彼此有默契地認知到大家都失業了。
隨著農曆新年的接近，這些「失業者們」只能待在圖書館這個避風港，規劃生涯下一步之餘，也能避免親友家人的詢問。