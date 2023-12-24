睽違半世紀！阿提米絲計劃即將成行 日本有望成第二個登月國家
美國國家航太總署（NASA）主導的月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis）近期正針對太空人選進行協調，根據日媒與美媒報導，除了美國太空人以外，至少會有一名來自日本的太空員能一併登月，若日美正式做出決定的話，這將會是首度有日本人站上月表。
國際中心楊智傑／綜合報導
阿提米絲計畫是美國政府新的登月計劃，同時也是繼50年前的阿波羅計畫後，再度有「載人登陸月表」的行動。包含日本經濟新聞、共同社等日媒指出，美國與日本正在針對讓日本太空人登陸月球表面的計畫進行最後協調，預計最快日本文部科學大臣將於2024年1月赴美與NASA正式簽署一份載明關於在月表活動的合作內容文件。
日媒指出，目前已確定至少一名日本的太空員可以登月，這除了是讓日本成為第二個有太空員登陸月球的國家外，對日本的太空探索領域也是一大轉捩點；考量到日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與豐田汽車合作推動研發月表探測車等貢獻，美方原則上已確定提供至少一名日本太空人可登月的機會，而第二人等相關細節則仍在討論範圍內。
目標是2025年將美國太空人送上月球的「阿提米絲計畫」，是2017年美國前總統川普執政期間正式成立，期望能於2028年前於月球表面建立一個永久基地；美國副總統賀錦麗形容這一計劃為「幾代以來最雄心勃勃的太空探索工作」，她也稱建立第一個月球基地和月球太空站等計畫都將與盟友和夥伴合作完成。