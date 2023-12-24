挺台灣、顧高雄、護民主　護台海鯤號至三民區力挺李昆澤

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范雲表示，李昆澤長期關注兩性工作平權的議題，2014年就提出前瞻性法案，讓女性可以請「有薪產檢假」，並進一步爭取從五天假增加為七天，同時也讓配偶可以請七天「有薪陪產檢假」。至於，在照顧勞工方面除每年爭取政府撥補勞保，合計爭取超過2500億的預算，更要求政府負擔最終支負責任。
林飛帆指出，這幾年高雄的進步，大家都看得見，高雄的交通變得越來越方便，有即將完工的輕軌、有逐漸綿密的捷運，讓高雄市民的生活越來越便利，也讓外地人更願意來高雄，進一步促進高雄的觀光發展。
李昆澤認為，海鯤號活動代表的是對於國安、人民的守護，也是青年人站出來挺台灣的證明。李昆澤強調，賴清德與蕭美琴，是三組正副總統候選人中，最有準備、最有經驗、最有方向的組合。
李昆澤表示，自己長期用心為高雄爭取建設。日前土建及軌道動工的捷運黃線、正在進行可行性評估的捷運紫線、即將完工的輕軌成圓都是他用心爭取的建設。他也爭取拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋以及拆除並改建九如陸橋的經費。還有五大停車場、六大滯洪池。
同時他也爭取經費將覺民路舊營區，拆掉做大型地下停車場，並建設體育館，也爭取建設國民運動中心、選區內21所國中小的校園環境改善等等，都是他為高雄打拚的證明。
李昆澤也強調，未來立委任內將努力的三個明確的目標包括明年為商圈爭取500萬行銷經費，更要進一步推動「火車站大商圈」成型；爭取預算，協助科工館與高雄市政府提出至少12億經費的公共建設計畫，將科工館升級為「科教園區」。其次是將已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，未來串連陽明棒球場與網球場，打造競全齡的多元運動環境，成為「三民國民運動園區」。
李昆澤強調，自己出身清寒，受過社會的幫助，所以要幫助弱勢的學子，讓社會有溫暖。每次選舉補助款，年終獎金，都會拿來捐助助學，要把大家對他的栽培，用來幫助這些弱勢的學子。幫助有需要的人，就是他最重要的任務。
康裕成也向在場的鄉親朋友大力推薦李昆澤。康裕成說李昆澤為高雄爭取的經費超過2700億，讓市民的生活越來越便利。她也拜託鄉親，要讓認真優秀的李昆澤繼續為高雄服務，必須站出來投票、更要為李昆澤努力拉票。