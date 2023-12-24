齊心邁向勝選　李昆澤商圈後援會成立逾三千人力挺

挺台灣、顧高雄、護民主　護台海鯤號至三民區力挺李昆澤

▲「民進黨海鯤號高雄晚會」今晚登場，民進黨立委候選人李昆澤；不分區立委候選人郭昱晴、范雲；賴清德競總發言人戴瑋姍、民進黨前秘書長林飛帆、高雄市議長康裕成以及選區議員均到場參與。(圖／立委李昆澤競選辦公室提供)
▲「民進黨海鯤號高雄晚會」今晚登場，民進黨立委候選人李昆澤；不分區立委候選人郭昱晴、范雲；賴清德競總發言人戴瑋姍、民進黨前秘書長林飛帆、高雄市議長康裕成以及選區議員均到場參與。(圖／立委李昆澤競選辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

 「護國海鯤號」今(24)日晚間來到高雄市三民區，包括民進黨不分區立委候選人郭昱晴、范雲、民進黨前秘書長林飛帆等人均同台力挺高雄第五選區立委候選人李昆澤，呼籲鄉親總統支持2號賴清德、立委相挺2號李昆澤，政黨票投給6號民進黨，現場湧入破千人，一起挺台灣、顧高雄！

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▲議長康裕成也向在場的鄉親朋友大力推薦李昆澤。康裕成說李昆澤為高雄爭取的經費超過2700億，讓市民的生活越來越便利。(圖／立委李昆澤競選辦公室提供)
▲議長康裕成也向在場的鄉親朋友大力推薦李昆澤。康裕成說李昆澤為高雄爭取的經費超過2700億，讓市民的生活越來越便利。(圖／立委李昆澤競選辦公室提供)
「民進黨海鯤號高雄晚會」今晚登場，民進黨立委候選人李昆澤；不分區立委候選人郭昱晴、范雲；賴清德競總發言人戴瑋姍、民進黨前秘書長林飛帆、高雄市議長康裕成以及議員何權峰、鄭孟洳、張博洋均到場參與。 

▲「護國海鯤號」今(24)日晚間來到高雄市三民區現場湧入破千名李昆澤的支持者前來力挺李昆澤。(圖／立委李昆澤競選辦公室提供)
▲「護國海鯤號」今(24)日晚間來到高雄市三民區現場湧入破千名李昆澤的支持者前來力挺李昆澤。(圖／立委李昆澤競選辦公室提供)
范雲表示，李昆澤長期關注兩性工作平權的議題，2014年就提出前瞻性法案，讓女性可以請「有薪產檢假」，並進一步爭取從五天假增加為七天，同時也讓配偶可以請七天「有薪陪產檢假」。至於，在照顧勞工方面除每年爭取政府撥補勞保，合計爭取超過2500億的預算，更要求政府負擔最終支負責任。

林飛帆指出，這幾年高雄的進步，大家都看得見，高雄的交通變得越來越方便，有即將完工的輕軌、有逐漸綿密的捷運，讓高雄市民的生活越來越便利，也讓外地人更願意來高雄，進一步促進高雄的觀光發展。

李昆澤認為，海鯤號活動代表的是對於國安、人民的守護，也是青年人站出來挺台灣的證明。李昆澤強調，賴清德與蕭美琴，是三組正副總統候選人中，最有準備、最有經驗、最有方向的組合。

李昆澤表示，自己長期用心為高雄爭取建設。日前土建及軌道動工的捷運黃線、正在進行可行性評估的捷運紫線、即將完工的輕軌成圓都是他用心爭取的建設。他也爭取拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋以及拆除並改建九如陸橋的經費。還有五大停車場、六大滯洪池。

同時他也爭取經費將覺民路舊營區，拆掉做大型地下停車場，並建設體育館，也爭取建設國民運動中心、選區內21所國中小的校園環境改善等等，都是他為高雄打拚的證明。

李昆澤也強調，未來立委任內將努力的三個明確的目標包括明年為商圈爭取500萬行銷經費，更要進一步推動「火車站大商圈」成型；爭取預算，協助科工館與高雄市政府提出至少12億經費的公共建設計畫，將科工館升級為「科教園區」。其次是將已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，未來串連陽明棒球場與網球場，打造競全齡的多元運動環境，成為「三民國民運動園區」。

李昆澤強調，自己出身清寒，受過社會的幫助，所以要幫助弱勢的學子，讓社會有溫暖。每次選舉補助款，年終獎金，都會拿來捐助助學，要把大家對他的栽培，用來幫助這些弱勢的學子。幫助有需要的人，就是他最重要的任務。

康裕成也向在場的鄉親朋友大力推薦李昆澤。康裕成說李昆澤為高雄爭取的經費超過2700億，讓市民的生活越來越便利。她也拜託鄉親，要讓認真優秀的李昆澤繼續為高雄服務，必須站出來投票、更要為李昆澤努力拉票。

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