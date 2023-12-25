名家論壇》謝佩蓁／《消失的她》：這部電影有種熟悉的套路感

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《消失的她》改編自90年代的俄羅斯電影《為單身漢設下的陷阱》，以及有話題性的真人真事「2019年孕婦泰國墜崖案」，中國當紅演員朱一龍、倪妮相互飆戲，全片透過濃重的彩色試圖展現出東南亞國家「巴蘭迪亞」的異域風情。可以說，《消失的她》的商業元素絕對是誠意滿滿、無可挑剔，但若進一步探究，就會發現無論是人物刻畫、故事鋪陳、懸疑情節皆略顯薄弱，導致電影叫座不叫好，也讓金雞影帝朱一龍暫失「電影質量保證」。
=====以下有雷=====
《消失的她》劇情講述何非(朱一龍 飾) 與妻子李木子 (黃子琪 飾) 前往東南亞國家巴蘭迪亞慶祝結婚週年，旅行中李木子某天突然離奇消失，何非到警局報案不被理睬，一覺醒來，卻有一個陌生女人（文詠珊 飾）躺在床上，堅稱是何非的妻子，何非試圖證明這位女子並不是妻子，但發現資料全被篡改，就連手機裡也充滿了他與「假李木子」的照片。何非的言行舉止讓警方懷疑他精神異常。
為了找出妻子失蹤的真相，何非找來巴蘭迪亞金牌大律師、從未打輸任何官司的律師陳麥（倪妮 飾）協助，請求陳麥幫他在簽證到期前尋回消失的妻子。原以為是詐騙集團設局，要藉由綁架李木子來敲詐何非一大筆錢，但陳麥越調查、越發現事有蹊蹺，這時何非的精神狀態也越發不穩定。
東南亞鄉野奇談引發共鳴
《消失的她》能在中國引發廣泛的迴響，和電影場景設定在東南亞有著極大的關係。近來中國社群平台盛傳到東南亞旅遊的各種負面新聞，像是跨國電信詐騙案、計程司機迷暈乘客賣給人蛇集團、女性失蹤遭割除器官販賣等，都是在東南亞可能發生的恐怖犯罪事件，電影在一開始，就給了觀眾想像空間。
此外，本片更特別置入了大家耳熟能詳的「鄉野奇談」，新婚夫妻到東南亞旅遊，原本妻子還在跟丈夫說話，一轉眼就不見人影，成為再也找不到的失蹤人口。多年後，丈夫到東南亞出差，竟在畸形秀看到只剩下一顆頭的妻子。
遠比電影更殘酷的真人真事
《消失的她》另一項成功的因素，就是引用真人真事，導演陳思誠親自取得故事原型女主角王暖暖授權，王暖暖本人更親自走進電影院，看了這部根據自己真實經歷改編的電影。由於「2019年孕婦泰國墜崖案」在中國廣為人知，全案在《消失的她》上映前20天判決定讞，給了電影十足的新聞話題性。
「2019年孕婦泰國墜崖案」裡，在泰國經商有成但一直小姑獨處的王暖暖和俞曉冬相識於一次聚會，認識後男方頻頻獻殷勤，送早餐、接送上下班、吃飯約會，處處呵護女方，營造一見鍾情的戀愛氛圍。兩人在相戀40多天後就閃婚，俞曉冬反常地要求王暖暖不要告訴家人朋友他們的夫妻關係，理由是「我還一事無成，還無法照顧妳」，善良的王暖暖接受了。
婚後不久，俞曉冬即露出好吃懶做的真面目，更糟糕的是，他還是個曾坐過8年牢、有過一段婚姻紀錄的賭徒。俗話說「愛著卡慘死」，王暖暖幫丈夫還了部份賭債，同時要求他自己還剩下的部份，不僅沒有盼到俞曉冬改過向上，反而引來了他的殺心。在王暖暖發現自己懷孕後，俞曉冬買好高額保險，以「想看日出」為名，帶著王暖暖到泰國烏汶府帕登公園遊玩，他從背後輕輕抱著王暖暖，親吻著她的臉頰，突然說了一句「去死吧你！」隨後把王暖暖推下34公尺的懸崖，王暖暖大難不死，才能揭發丈夫邪惡兇殘的真面目。
《消失的她》裡，富家千金李木子則沒有這麼幸運，她被何非鎖在海底的牢籠，丈夫曾允諾要帶她看的海底星空就在眼前，她看著看著，到死都沒有閉上眼，跟肚子裡尚未出生的孩子，一起葬身大海。
梵谷畫作的隱喻
梵谷的畫作在《消失的她》不斷出現，也是電影重要的隱喻手法。梵谷是李木子喜愛的畫家，兩人第一次約會時，一起看了梵谷的《星空》，何非告白的場景則是梵谷《麥田》，在電影裡更多次出現《向日葵》，象徵何非精神狀態不佳，之後更出現了《在亞爾的臥室》，這一幅畫是梵谷割下自己左耳的房間，梵谷在此之後被送進了精神病院，對照何非在電影最後大聲狂笑、眼神充滿殺意、徹底瘋狂，是導演前後呼應的安排。
最後李木子葬身海底牢籠的安排，可以從《梵谷傳》看出端倪。《梵谷傳》裡有句話是這麼說的：「我困在籠裡孤單一人，感到恐懼」，從這點看來，李木子的結局，其實從一開始早已寫好。
太套路、太好猜
不可否認，《消失的她》導演極具巧思地安排許多隱喻、伏筆，反轉再反轉的劇情，神秘的人物、神秘的背景，希望吊足觀眾胃口。但推理過程太過簡單，劇情過度薄弱，簡直把觀眾當成小學生，劇情推動全靠幾個主角自己猜，每個人的私心一清二楚，觀眾根本不用思考，也足以明白發生的一切，至於那些不清楚、不合理的，電影最後一次說給你聽，要多詳細有多詳細，以致於電影發生過的不合理似乎就能視若無睹，說好的懸疑一點都不懸疑了，基本上看開頭就能猜到結尾。
有人說，《消失的她》整體水平類似於 8、90 年代的粵語偵探長片，或是像王晶執導的《賭俠大戰拉斯維加斯》這類的作品，要明星有明星、要撒狗血有狗血、要賭博有賭博，賣座保證通通都給你。不過《消失的她》除了有兩位中國巨星飆戲，賭博場景幾近於零，何非鋪陳殺妻的驚悚過程也被輕輕帶過，設定好的故事經不起推敲的情況下，就成了這種讓人看了不知該作何感想的「賣座大片」了！
●作者：謝佩蓁／影評人
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