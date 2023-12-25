藍心湄20年《女人我最大》傳收視不佳縮編！電視台回應真實原因曝
資深女星藍心湄主持TVBS招牌美妝節目《女人我最大》已20年，介紹美妝、時尚穿搭，也讓藍心湄有了「藍教主」封號。節目8月才開心慶祝錄製超過5000集，未料今（25）日卻被傳疑似收視率不佳，本來一周播出5集節目，將刪減到每週3或4集。不過，事實上是因藍教主2024年有新計畫，所以才將節目縮集。TVBS也回應「目前我們沒有接到節目異動消息，所有節目按照正常排程進行。」
記者黃盈容/綜合報導
藍心湄主持《女人我最大》長達20年，節目開播一路捧紅許多知名彩妝師、造型師像是Kevin、小凱、吳依霖（小曼老師）。節目一直是流行指標，許多廠商爭相捧著錢置入，是電視台金雞母之一。
據《鏡週刊》報導《女人我最大》似乎都抵擋不住大環境改變，以及觀眾群老化、收視率下滑因素，傳出TVBS台內已和藍心湄討論，計畫將原先一周播出5集，刪減成3或4集，及轉型、改版。但實際上是因爲藍心湄在2024年有新演藝計畫，打算全力發展戲劇及自媒體，負荷不了一周5集的《女人我最大》，才規劃縮短集數。
對此TVBS也回應「目前我們沒有接到節目異動消息，所有節目按照正常排程進行。」
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