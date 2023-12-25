聖誕約會別踩雷！「衝一波」小心官司上門　實用溝通技巧一次看

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國健署提醒，雙方關係親密的情況下，還是要留意彼此的聲音、語調、表情、肢體動作與話語傳遞的潛在訊息，才能夠更真實的了解彼此的小心思，良好的溝通與互動可是戀愛中的必修學分，「自我覺察」、「運用同理心」、「合適的表達」更是不可忽略的關鍵課程。
首先，國健署指出，情侶間進行溝通前，必須先清楚的認知到自己的想法，比如「聖誕節我希望怎麼過？我想要在哪裡過」、「若對方要求進一步的親密關係，但我不願意時該如何婉拒」等，事先確定好自己的想法、在合適的時機做有效溝通，才不會因為溝通上的誤解，而讓對方產生誤會。
此外，表達自己的想法時，國健署建議，要抓住「彼此都能專注的時機」，透過文字或貼圖可能產生認知或語意詮釋的落差，造成更多的憧憬或誤解，反而成為溝通的障礙，因此有重要的事情要說、還是建議面對面比較實際，清楚地通過聲音、表情與肢體動作，來傳達自己真正的看法和感覺，並適時地傾聽對方的回應與疑問。
國健署也提醒，溝通過程中也要運用同理心試想對方可能的回應和情緒，以及什麼樣的溝通話語會讓對方感覺較為舒服且較能夠接受，使用溝通技巧–「我訊息」，以「我」開頭，從個人真實感受出發，加上事實敘述來表達自己的期待或感受，讓對方更了解自己的想法。另外，也要避免過程中錯誤的解讀或不適切的期待。
不過，國健署也提醒，除了有良好的溝通與互動外，也應該保持警覺，並告知家人或朋友要赴約的對象、時間、地點，及預計回家的時間，避免食用或飲用離開自己視線的食物或飲料，並選擇公開及寬敞的約會地點，盡量避免單獨與對方進入密閉空間。
面對自己不舒服的情況或感到危險時，應勇敢說「不」，若受到約會對象傷害，一定要勇敢地向師長、朋友或親友尋求協助，必要時可至警察局備案或撥打110求助。