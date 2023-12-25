台大社科院首例！主導林智堅論文抄襲案連任失利　院長蘇宏達駁斥

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此外，蘇宏達多次公開批評台大校長陳文章，曾因深陷學倫風波前國發所教授陳明通，出席榮退儀式還獲獎，轟陳明章羞辱台大應下台；再因為擬設國際政經學院、台大新版畢業證書刪除中華民國紀元等，轟陳文章提案草率粗糙，沒有中心思想、失去核心價值，不適任領導台大等等。
針對蘇宏達續任案未通過，有媒體指出，可能與學倫案處理時政治凌駕專業、發言強勢多次槓校長、國際化政策不被認同有關。
謝佩芬則在臉書提到，有院務會議代表向她透露，蘇宏達一手強勢主導台大學倫案，政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同，是續任未過主因。而按照台大規定，若院務會議代表否決，蘇宏達仍可以尋求全院老師投票，做第二次補救，但他放棄這個機會，代表對自己的所作所為及社會觀感也相當清楚。
對此，蘇宏達今天發文反擊，批評謝佩芬大搞認知作戰，污辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁，因此不得不發文駁斥。
蘇宏達表示，不論是林智堅或鄭文燦的論文抄襲案，還是陳明通的違反教師法案，台大社科院都是依法組建委員會，按程序辦理，所有抄襲或違規的認定，都經所有委員無記名投票，審查過程全程錄音，所有資料（含投票記錄）亦完整保存。
蘇宏達解釋當時在受理之初，於內部通訊時以「醜聞」指稱，是因為任何針對論文抄襲的檢舉，必須經台大教務處進行初步判定符合一定要件，才能立案送所屬學院開始審查，一旦立案，即由傳聞成了醜聞，審定報告書最後都必須經校方核定，並可隨時供教育部訴願和法院行政訴訟使用。
蘇宏達強調，自己一直堅持，台大校方應立即依法公開上述審定報告書以昭公信，才能阻卻如謝佩芬等有心人士惡意栽贓；自己依法行事，捍衛台大榮譽，絕不退縮。
針對第二次投票補救一事，蘇宏達說，他根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，謝佩芬就開始製造假訊息，甚至還編造出其心境，公開造謠。並說明自己之所以會考慮，是因為過去與國外學校建構的課程及實習計畫才剛起步，若未續推著實可惜，所以即便知道過去院長都只做一任，前輩同事們也提醒他連任門檻頗高、勸他明哲保身，他仍為了台大社科院的前瞻布局勇往直前。