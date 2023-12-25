MLB／水手挖牆腳！補強遊騎兵世界大賽冠軍強打捕手Garver
大聯盟（MLB）自由市場開市已近2個月，在今（25日）根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，捕手Mitch Garver與西雅圖水手達成一份2年2400萬美元（約7.4億台幣），此消息也獲得Garver經紀團隊ISE Baseball證實。
記者張志宇/綜合報導
儘管水手陣中已有去年球季扛出30轟的捕手Cal Raleigh，《MLB TRADE RUMORS》就分析表示，「Mitch Garver並不排斥成為替補捕手，他也能在比賽中以指定打擊身份上場，這正是上賽季他在遊騎兵時所擔任的角色，因為他上賽季在擔任指定打擊的344個打數中，繳出打擊三圍.270/.370/.500，全壘打19轟的成績。」
對於Mitch Garver來說水手給出的角色定位是最適合他的，因為Garver在蹲捕時一直都有傷病問題，上賽季就因為左膝傷勢錯過2個月的賽程，近年也逐漸從捕手位置轉為指定打擊。
對於此筆簽約，美媒認為對遊騎兵不會有太大影響，但遊騎兵勢必要在自由市場或農場中，找來能擔任二號捕手且火力不差的球員頂替，水手可說是挖走同區遊騎兵的後備戰力。
Mitch Garver上賽季在遊騎兵出賽87場，打擊三圍.270/.370/.500，整季繳出19轟，是自2019年以來最多全壘打的一季，當年效力雙城打出31轟，OPS達.995，並拿到美聯捕手銀棒獎，在上季防守只蹲捕28場比賽，並有1場是擔任一壘手，有57場比賽以指定打擊身分出賽。
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