青年花113元就能返鄉投票！民主列車募67萬　募資持續將加開路線

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青民協理事長張育萌表示，目前青年返鄉列車總募資人數超過1200人；募資金額達67萬，已經突破目標金額60萬，預計發起31班車次、高雄—澎湖船票以及飛往金門的機票，現已售出超過700個座位；機票已經售罄，船票仍有少數座位。
張育萌提到，本次將從10所大專院校以及各縣市火車站發車，全程共有27個站點可上、下車，共計42間大專院校學生會協助辦理，希望透過該計劃，送青年們回鄉投票。目前募資仍在持續中，若募資金額達70萬，將新增中間停靠站，於中部加開3條路線；達80萬則增開10個路線，以東部路線優先。
「2024青年民主返鄉列車」募資計畫由青民協主辦、台灣學生聯合會合辦，串連全台各地的大專院校，號召超過40所學生會響應。
台學聯監事游智杰表示，在擔任宜蘭大學學生會長期間，曾在校內舉辦多次選舉、公投調查活動，發現同學們非常積極參與投票，但在距離的影響下，南部學子單趟返家就需要超過7個小時，在過程中還需經歷多次轉乘，單趟交通費甚至超過1500元，如此複雜的通勤過程將大幅降低大家返鄉的意願。游智杰說明，返鄉列車計畫的初衷，就是讓遠赴他鄉學習的學子能以低廉的價格返鄉投票，為年輕的族群降低了返鄉通勤上的壓力。
政治大學學生會長徐致遠表示，年輕人常被認為說是政治冷感、不關注國家社會的發展、只會支持特定的政黨及候選人，「但我們其實很窒息，我們感受到現在的環境對我們的壓抑。」他認為，從18歲公民權修憲複決、不在籍投票，到現在所提到，過高的投票成本、時間的長度以及地點的距離，這些問題，都成為年輕人投票的阻礙。
青年團體們高呼，「返鄉投票，我不缺席」，青年民主返鄉列車募資將在12月29日截止，歡迎社會大眾踴躍支持，一起帶青年們回家投票。
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