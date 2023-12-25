台中首座交通公園啟用！泉源公園縮小版街道　為孩童模擬馬路實況

泉源公園工程於今（2023）年9月開工，並於今年12月1日正式啟用，是台中市首座的兒童交通主題公園，裡頭不僅導入東區地方歷史文化元素，以縮小版空間模擬街道特色，營造地方街道樣貌，還可以方便鄰近的學校為學生進行交通安全教育。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市東區早期還沒進行都市規劃前，是金屬元件加工業集中區域，又被稱為「黑手堀」，因為工廠密集，巷弄道路多為彎曲小路，現今都市發展後，市容逐漸獲得改善，市府建設局也在推動美樂地計畫時，就決定在泉源公園內加入交通安全體驗概念。
這次規劃交通主題區面積約1800平方公尺，主打在地的歷史巷弄特色，因此交通公園入口處，設計有告示牌並搭配注音符號，指導孩童進入交通公園使用相關注意事項，另外像是十字路口部分，則是結合迷你車道、行人穿越線、人行道、號誌燈等組合，提供孩童了解基本十字路口的空間場域，教育他們要在重要路口「停、看、聽、想」。
而泉源公園位於東區星泉湖與LaLaport附近，鄰近樂業國小、成功國小、台中國小等學校，建設局強調，未來可望結合周邊學校做戶外教學，讓小朋友可以學習相關交通知識，未來也能防範事故發生，同時提升全民的交通意識。
（台中市政府新聞局廣告）