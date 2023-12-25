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台中首座交通公園啟用！泉源公園縮小版街道　為孩童模擬馬路實況

▲交通主題公園設有視野死角模擬教育區。(圖／台中市政府)
▲交通主題公園設有視野死角模擬教育區。(圖／台中市政府)

生活中心/綜合報導

提起居住的周遭機能，不少民眾都很重視附近的交通、建設等，像是日常休閒遊憩場域的公園，就是不可或缺的一部分，不管是小孩子放電玩耍，還是大人、長輩散步休息，都深深融入民眾生活中，一直以來名列幸福城市的台中市，其中位在東區的泉源公園，近來經由市府規劃，將其打造成特色交通主題公園，12月1日正式啟用。

泉源公園工程於今（2023）年9月開工，並於今年12月1日正式啟用，是台中市首座的兒童交通主題公園，裡頭不僅導入東區地方歷史文化元素，以縮小版空間模擬街道特色，營造地方街道樣貌，還可以方便鄰近的學校為學生進行交通安全教育。

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▲交通公園提供孩童了解基本十字路口的空間場域，教育他們要在重要路口「停、看、聽、想」。(圖／台中市政府)
▲交通公園提供孩童了解基本十字路口的空間場域，教育他們要在重要路口「停、看、聽、想」。(圖／台中市政府)
台中市府建設局長陳大田表示，交通主題公園將設置迷你街道空間，可提供兒童使用腳踏車、滑板車或滑步車(須戴頭盔使用)，訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，車道也設有交通教育標誌、標線，有助孩子學習如何安全穿越道路和交通知識。

台中市東區早期還沒進行都市規劃前，是金屬元件加工業集中區域，又被稱為「黑手堀」，因為工廠密集，巷弄道路多為彎曲小路，現今都市發展後，市容逐漸獲得改善，市府建設局也在推動美樂地計畫時，就決定在泉源公園內加入交通安全體驗概念。

這次規劃交通主題區面積約1800平方公尺，主打在地的歷史巷弄特色，因此交通公園入口處，設計有告示牌並搭配注音符號，指導孩童進入交通公園使用相關注意事項，另外像是十字路口部分，則是結合迷你車道、行人穿越線、人行道、號誌燈等組合，提供孩童了解基本十字路口的空間場域，教育他們要在重要路口「停、看、聽、想」。

▲交通主題公園規畫迷你街道空間，可提供兒童使用腳踏車、滑板車或滑步車。(圖／台中市政府)
▲交通主題公園規畫迷你街道空間，可提供兒童使用腳踏車、滑板車或滑步車。(圖／台中市政府)
而泉源公園位於東區星泉湖與LaLaport附近，鄰近樂業國小、成功國小、台中國小等學校，建設局強調，未來可望結合周邊學校做戶外教學，讓小朋友可以學習相關交通知識，未來也能防範事故發生，同時提升全民的交通意識。

（台中市政府新聞局廣告）
 

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