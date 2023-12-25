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《全明星》劉漢之聖誕求婚成功！希臘浪漫氛圍「鑽戒套牢女友」

▲《全明星運動會4》男星劉漢之聖誕節公開喜訊，宣布在希臘愛琴海向女友求婚成功。（圖／劉漢之IG）
▲《全明星運動會4》男星劉漢之聖誕節公開喜訊，宣布在希臘愛琴海向女友求婚成功。（圖／劉漢之IG）

記者黃盈容/綜合報導

《全明星運動會4》男星劉漢之，是男子團體「泰坦TITAN」成員，去（2022）年就放話2024年要向女友求婚的他，如今提早兌現承諾，劉漢之在聖誕節開心分享，自己在希臘愛琴海向交往多年的女友鋇鋇求婚成功，劉漢之表示：「2022年我放話給媒體，預約後年要娶美嬌娘，男人言出必行，敢說敢做敢當，我也很開心，她說『我願意』。」公開喜訊獲大家祝福。

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▲劉漢之（右）在氣球、愛心蠟燭、玫瑰花，唯美的氣氛單膝下跪向女友求婚。
▲劉漢之（右）在氣球、愛心蠟燭、玫瑰花，唯美的氣氛單膝下跪向女友求婚。（圖／劉漢之IG）
劉漢之透露，偷偷計畫求婚籌備了好久，他笑說會選在希臘愛琴海求婚是因地點浪漫，成功率高一點，但也有缺點，「真的很懊惱，所有過程都要自己一人完成！」

劉漢之在氣球、愛心蠟燭、玫瑰花，唯美的氣氛單膝下跪向女友求婚，他必須要佈置、安排出入時間、掌握時機不能被發現，影片拍攝、播放都要自己來，當然還必須把鑽石藏好，劉漢之嘆「這個過程真的是緊張又好笑，從頭到尾很匆忙又要不被察覺。」

▲劉漢之（右）也深情告白，稱「娶了一個善良的女孩，她外表豔麗像朵帶刺的玫瑰，內心卻是溫暖可愛的向日葵」。
▲劉漢之（右）也深情告白，稱「娶了一個善良的女孩，她外表豔麗像朵帶刺的玫瑰，內心卻是溫暖可愛的向日葵」。（圖／劉漢之IG）
劉漢之也深情告白，「我娶了一個善良的女孩，她外表豔麗像朵帶刺的玫瑰，內心卻是溫暖可愛的向日葵，願意包容我的脾氣，跟我互相學習成長，無時無刻都支持我的任何決定，就算不支持也不會反對我做任何事，跟我這大男孩一樣擁有純真小女孩的心，這朵無刺玫瑰 我一定要好好照顧收藏起來！」並說會選擇在聖誕節公開喜訊，也是因為聖誕節就是他們的週年紀念日。

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