中華職棒／樂天桃猿前進宮崎！與軟銀鷹、歐力士猛牛一軍交流戰
Rakuten Monkeys致力於與海外職棒球隊交流，明年春訓交流賽再升級，首度獲邀到日本宮崎，分別將在2月24日與福岡軟銀鷹、2月25日和歐力士猛牛進行交流賽，雙方皆預計派出一軍陣容出賽，樂天桃猿將與兩隊進行頂尖對決。
記者吳政紘/綜合報導
面對來勢洶洶的對手，樂天桃猿將做足準備，選手們從1月24日展開的春訓積極調整，屆時將和軟銀、歐力士進行一場男子漢的對決，總教練古久保表示，很感謝球團積極安排與國外職棒球隊交流，讓球員可以獲得更多經驗，也期許球員們不只要贏得比賽，同時要在比賽中有所收穫。
此次交戰的兩支球隊，皆以宮崎為春訓基地，2月24日樂天桃猿將和軟銀鷹在宮崎IvyStadium與進行「宮崎‧台灣Friendship Series」，當天除了球員們球場上的交流，兩隊預計都將派出啦啦隊為賽事應援，給球迷們帶來不一樣的看球體驗；2月25日球隊前往宮崎SOKKEN Stadium與歐力士猛牛進行「強化交流賽」。
軟銀、歐力士皆為近年日本職棒常勝軍，軟銀在2017到2020年完成日本一四連霸紀錄，歐力士則是在2021到2023年連續奪下太平洋聯盟冠軍，並在2022年贏得日本一殊榮，這兩場交流賽勢必精彩可期。
此次交流賽將由樂天桃猿好夥伴易飛網 ezfly，帶領各位10號隊友一同前往宮崎為桃猿男兒應援，相關銷售資訊預計於27日公布。
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