藍心湄爆身家15億以上！昔扛債3千萬　靠開餐廳晉升「商場女王」

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事實上，藍心湄除了演藝圈，她的副業更是經營有成，人脈甚廣的她，在1991年邀請舒淇、陶晶瑩等多位好友投資成都川菜料理KiKi餐廳，靠著明星光環與好口碑，在全盛時期在台擁有9家分店，月營收粗估3000萬元以上。2013年，藍心湄曾對外透露，至少賺進10億元，每家都有賺錢。
雖然餐廳經營至今32年成功挺過SARS疫情、金融風暴、陸客不來、新冠肺炎等危機，關了不少家，但業績都有達標，為了留住員工，藍心湄還祭出做滿2年可分紅利，10年可領乾股的福利，此外，疫情期間推出即食包，銷售數字也很亮眼，對員工善待有佳，對外不忘堅持餐廳好口碑。目前餐廳僅剩兩家，誠品新板店以及新開幕的ATT 4 FUN信義店（信義誠品店因租約到期改遷至信義店）。
此外，藍心湄還在2002年與好友任賢齊、呂良偉等股東共同拿下愛迪達（adidas）中國區代理權，直到2009年結束代理，據悉，藍心湄因看準時機，察覺2008年體育用品走下坡，才決定退出市場，大家也以兩倍的獲利成功出場。
再加上藍心湄個性務實，從來不玩股票、不買基金，手上的不動產也只有台北市復興南路的老公寓，以及2012年搬進、160坪的瑞安街「瑞安璞石」豪宅。此外，藍心湄還有收藏價值不斐的古董家具習慣
有趣的是，藍心湄主持節目《女人我最大》20年，也聽過不少旺財妙招。據《TVBS》報導，她最相信一招是「善待你的鈔票」，平時不會把鈔票隨便亂折、亂揉，一定會整齊地收好，「對它好，它才會在你身邊留下來」。
藍心湄也聽從風水師建議，家裡格局方方正正，在財位上放阿公、阿嬤、爸爸留下的「手尾錢」當錢母，以庇佑子孫財源滾滾，最後就是致富金句：「沒有不勞而獲的工作，也沒有坐享其成的收穫，如果你很羨慕別人的財力，請你自己要更努力。」
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