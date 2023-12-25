BLACKPINK Lisa IG粉絲破億！成韓流明星第一人 聖誕發單曲寵粉
BLACKPINK歷經一整年的續約紛爭，最終塵埃落定，四閨女與YG娛樂續約團體合約，粉絲紛紛叫好，公司股價大漲，繼Jennie推出平安夜單曲〈Snow〉，人氣最旺的成員Lisa也翻唱小甜甜布蘭妮（Britney Spears）的單曲〈My Only Wish〉，送給粉絲們當聖誕節禮物，挺過瘋馬秀爭議的她，人氣越來越旺，IG粉絲成功跨越一億人大關，成為K-POP第一人！
記者江芷稜／綜合報導
Lisa擁有甜美臉蛋及火辣身材，舞蹈實力驚人，被封為「人間芭比」，加上韓流席捲全球，讓她受到許多粉絲喜愛，自2018年加入IG社群平台後，粉絲數很快就衝破9000萬大關，是亞洲最快紀錄保持人，更是擁有最多IG粉絲的K-POP明星。英國數據分析公司「Hopper HQ」報導，她只要發一篇業配文就能獲得57.5萬元美金（約1784萬元新台幣），幾乎可以買下一間房子，超高收益令人吃驚。
Lisa不顧外界爭議，10月前往法國巴黎性感熱舞「瘋馬秀」，引發巨大爭議，形象遭到重創，連觀賞的嘉賓Angelababy及張嘉倪都因此遭封殺，盛傳她要離開YG娛樂，還好團體續約底定後，歌迷們終於放下心來，Lisa的粉絲數水漲船高，在聖誕節順利衝破1億人大關，成為K-POP明星IG人氣排行榜冠軍，她也送出新單曲〈My Only Wish〉寵粉。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁