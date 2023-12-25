曾莞婷不畏施壓！聖誕節曬「約會摯愛照」辣秀絕對領域 粉絲嗨翻
曾莞婷不僅在八點檔表現亮眼，今年還跨足恐怖電影《粽邪3：鬼門開》演出，正所謂人紅是非多，近來她透露遭不明人士施壓：「妳不要太常發文！」曾莞婷除霸氣回應獲網友狂讚之外，今（25）日聖誕節，她再Po出被母親「翻牌」的約會合照，以及辣秀「絕對領域」美腿的獨照，不甩批評言論勇敢做自己。
記者黃雅琪／綜合報導
適逢聖誕佳節，曾莞婷今日也更新社群平台：「今天王太后（我媽）翻牌，寵幸我與她午餐的約會，大家聖誕快樂！」她分享與媽媽甜蜜靠頭合照，也曬出穿著黑色皮短褲、咖啡色長靴的美腿辣照，愛犬也跟著入鏡萌翻所有人。網友們紛紛祝福道「聖誕快樂！」全網一片和樂。
事實上，曾莞婷日前曾在臉書上發文提到：「（有人說）妳不要太常發文，這樣沒有神祕感，觸及率也不會那麼高，一個月Po四篇就好了。」但曾莞婷認為發文是她的自由，霸氣回應道：「但我的日常就是想要隨時隨地跟喜歡我的朋友分享，我才不管什麼觸及率、瀏覽量，喜歡我的朋友自然就會來看，不喜歡的就算觸及率提高了，他能看到又怎樣。」引起網友們大讚「我們就喜歡莞婷常發文！」、「漂亮的莞婷有個性，就是要做最真實的自己。」
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