全力相挺李昆澤 蘇貞昌：李昆澤是最認真內行的專業立委
大選僅剩倒數19天，前政院長蘇貞昌今(25)日再度合體立委李昆澤，前往三塊厝車站及三鳳中街，向鄉親們推薦李昆澤，蘇貞昌表示，在他擔任行政院長任內，李昆澤是最認真內行的專業立委，近幾年高雄重大建設李昆澤在中央，不停向各部會全力推動爭取，才讓計畫順利推行，近幾年高雄的重大發展李昆澤功不可沒！選對的人走對的路，地方就會大進步！
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤也細數在蘇貞昌的大力支持下，才讓高雄鐵路地下化第一階段順利完工通車，接下來更爭取沿線大順、自強、自立、中博等陸橋拆除、中華地下道填平(4.38億)及九如陸橋拆除成功爭取交通部補助1億675萬元；新建部分總經費5億8188萬元，亦爭取到中央補助至少3.6億元，並與台鐵溝通土地無償撥用，規劃成綠園道將沿線進行綠化改善加以利用，為市民創造更好的生活環境及交通品質。
一行人徒步三鳳中街過程中，李昆澤細數任內多項建設：隨著高雄火車站即將完工，他將全力推動高雄火車站大商圈時代，讓新車站與在地四大商圈相輔相成，讓商圈更加活絡。近四年來，他每年爭取車站四大觀光商圈補助100萬行銷經費，明年將擴大爭取500萬，擴大商圈行銷，促進商業發展與活力。
商圈後援會會長伍進昌更是直言，李昆澤平日就認真耕耘，每年替商圈爭取行政經費補助，四大商圈發展少不了李昆澤，並且全力替商圈周邊爭取停車場成功，有效改善年節等重大節假日期間的停車問題，懇請所有商圈的夥伴總統支持2號賴清德，立委繼續栽培2號李昆澤！