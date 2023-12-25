特企／電通集團啟動AI轉型　公布人事新佈局

邵懿文自2024/1/1起升任集團策略創新長
邵懿文以其在數位領域前瞻領導與發展著稱，過去不但協助電通集團在數據、創新與科技上成功佈局，更積極參與數位領域發展，未來她將帶領電通智能中心(dentsu Solution Center)與dentsu Consult數位顧問團隊，提升智能中心的研發能力、深化智庫研究、打造電通專屬AI工具和產品，提高同仁的效率與工作品質，強化集團的競爭優勢並助攻各品牌業務成長。她也將持續與集團顧問長籃雅寧(Winne Lan)共同發展電通商業顧問(dentsu Consult)的生意和專業；原電通智能中心總經理王冠翔(Sean Wang)，將全心投入貝立德的客戶領導經營與開發，協助貝立德及電通集團更上一層樓。
夏雨農自2024/1/1起升任台灣美庫爾(Merkle)董事總經理
夏雨農擁有深厚的CRM、數據和諮詢領域知識和經驗，一直以來秉持著「以客戶為中心」的原則，積極促進集團內跨品牌協作，為客戶提供全方位解決方案。未來夏雨農將持續發掘並培育Data與AI等具跨界能力的人才，增強團隊的綜合實力，加速業務和專業多元成長，讓團隊成為AI、數據賦能與Martech領域的產業生態系整合者，並開發對客戶生意成長有幫助的科技服務與產品，建立競爭優勢。同時，他也將對接台灣與亞太地區資源，使Merkle在台灣市場中發揮影響力，開拓更多新的商機。
電通集團大北亞區執行長唐心慧表示 :「AI 科技浪潮席捲全球，發展速度已經將商業競爭推向新高度，電通台灣早已洞察到這個關鍵脈動，並且讓集團轉型進入下一階段，也就是在AI 賦能的新時代，讓人與機器共同協作，來增進企業與品牌的成長。未來電通將秉持「創意顛覆(Idea-led)、AI賦能(AI-Powered)、價值驅動(Value-Driven)」的核心主張，全面實踐以客戶為中心，提供AI賦能的創新解決方案，成為客戶商業成長的最佳夥伴。未來，我們將倚重Freda與Scott的長才，對接電通大北亞區與集團全球資源，持續加速電通AI轉型，並養成更多當代所需的國際人才，全方位協助客戶生意經營。」
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