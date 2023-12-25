特企／2023國際金孕獎引領母嬰產業國際交流　致力創造友善環境

特企／電通集團啟動AI轉型　公布人事新佈局

▲為持續進化集團的專業能力，開發多元業務服務方案，電通集團於今日對外公布兩項相關人事安排。（圖／品牌提供）
▲為持續進化集團的專業能力，開發多元業務服務方案，電通集團於今日對外公布兩項相關人事安排。（圖／品牌提供）

本報訊

AI的快速發展已經重塑市場樣貌、商業需求與工作方式，提前佈局做好萬全準備的電通行銷傳播集團宣布正式啟動轉型新階段：AI轉型，目標成為「全面以客戶為中心，唯一由AI賦能驅動的全方位整合行銷傳播集團；致力於提供AI賦能的End to End 行銷解決方案，與客戶企業一起讓社會變得更好。」為持續進化集團的專業能力，開發多元業務服務方案，帶動集團升級與創新，進而實現目標，電通集團於今日對外公布兩項相關人事安排。

邵懿文自2024/1/1起升任集團策略創新長

邵懿文以其在數位領域前瞻領導與發展著稱，過去不但協助電通集團在數據、創新與科技上成功佈局，更積極參與數位領域發展，未來她將帶領電通智能中心(dentsu Solution Center)與dentsu Consult數位顧問團隊，提升智能中心的研發能力、深化智庫研究、打造電通專屬AI工具和產品，提高同仁的效率與工作品質，強化集團的競爭優勢並助攻各品牌業務成長。她也將持續與集團顧問長籃雅寧(Winne Lan)共同發展電通商業顧問(dentsu Consult)的生意和專業；原電通智能中心總經理王冠翔(Sean Wang)，將全心投入貝立德的客戶領導經營與開發，協助貝立德及電通集團更上一層樓。
       
夏雨農自2024/1/1起升任台灣美庫爾(Merkle)董事總經理

夏雨農擁有深厚的CRM、數據和諮詢領域知識和經驗，一直以來秉持著「以客戶為中心」的原則，積極促進集團內跨品牌協作，為客戶提供全方位解決方案。未來夏雨農將持續發掘並培育Data與AI等具跨界能力的人才，增強團隊的綜合實力，加速業務和專業多元成長，讓團隊成為AI、數據賦能與Martech領域的產業生態系整合者，並開發對客戶生意成長有幫助的科技服務與產品，建立競爭優勢。同時，他也將對接台灣與亞太地區資源，使Merkle在台灣市場中發揮影響力，開拓更多新的商機。

電通集團大北亞區執行長唐心慧表示 :「AI 科技浪潮席捲全球，發展速度已經將商業競爭推向新高度，電通台灣早已洞察到這個關鍵脈動，並且讓集團轉型進入下一階段，也就是在AI 賦能的新時代，讓人與機器共同協作，來增進企業與品牌的成長。未來電通將秉持「創意顛覆(Idea-led)、AI賦能(AI-Powered)、價值驅動(Value-Driven)」的核心主張，全面實踐以客戶為中心，提供AI賦能的創新解決方案，成為客戶商業成長的最佳夥伴。未來，我們將倚重Freda與Scott的長才，對接電通大北亞區與集團全球資源，持續加速電通AI轉型，並養成更多當代所需的國際人才，全方位協助客戶生意經營。」

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面對和AI科技進步而快速變動的全球市場，電通更是加緊腳步、積極擘劃未來，推動集團成為產業先驅，持續投資創新並培育多元國際人才，為的是在這個AI發展的關鍵時刻，攜手同仁、夥伴以及客戶共同迎接人機協作的新世代，讓生意朝向永續發展前進。

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